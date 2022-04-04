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Бердыев нашел "Кайрату" защитника в сборной Казахстана

Бердыев нашел "Кайрату" защитника в сборной Казахстана
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Защитник сборной Казахстана Нурлан Даиров близок к возвращению в "Кайрат", сообщает Телеграм-канал Kozhakhmet_inside_official.

В приглашении футболиста заинтересованы в тренерском штабе "Кайрате, за который Даиров уже выступал.

"26-летний защитник получил приглашение от Курбана Бердыева, - пишет источник. Наставник алматинцев видит в Даирове возможность для усиления обороны. Сам футболист регулярно играет в "Таразе", но готов перейти в алматинский клуб.

Даиров уже имеет опыт выступлений в "Кайрате": играл за молодежную команду, а затем много ездил по арендам. Существенный скачок в карьере Даирова случился в 2019-м году, когда он стал одним из лидеров обороны "Окжетпеса".

На следующий сезон алматинцы вернули воспитанника "Тараза" в свои ряды, однако он получил тяжелую травму и в чемпионский сезон почти не играл. Да и не вписывался он в схему Шпилевского: белорус играл в 2 центральных защитника, а Даиров хорош в сочетании тройки оборонцев.

В прошлом году он перебрался в "Туран", но летом ушел к хорошо знакомому по работе в "Окжетпесе" Андрею Карповичу в "Кызыл-Жар". В итоге, выступление за северян позволило ему вернуться в сборную. А теперь и в "Кайрат".

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Метки:
Кайрат ФК Бердыев Курбан Алматы Футбольные трансферы Сборная РК по футболу

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