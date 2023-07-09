"Астана" уберет легионера из заявки на Лигу чемпионов

Сербский полузащитник Душан Йованчич будет исключен из заявки "Астаны" на ближайшие матчи квалификации Лиги чемпионов.
По данным телеграм-канала "Серый CARDINAL" в столичном клубе уже подтвердили отзаявку Йованчича, хотя изначально он присутствовал в списке. Также отмечается, что в ближайшее время "Астана" подпишет двух новичков из балканского региона, которые выступают на уровне своих сборных.
Напомним, что уже на следующей неделе команда Григория Бабаяна стартует в квалификации ЛЧ. В первом отборочном раунде действующий чемпион Казахстана сыграет с грузинским "Динамо", матчи состоятся 12 и 19 июля.
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