"Астана" уберет легионера из заявки на Лигу чемпионов

Сербский полузащитник Душан Йованчич будет исключен из заявки "Астаны" на ближайшие матчи квалификации Лиги чемпионов.

По данным телеграм-канала "Серый CARDINAL" в столичном клубе уже подтвердили отзаявку Йованчича, хотя изначально он присутствовал в списке. Также отмечается, что в ближайшее время "Астана" подпишет двух новичков из балканского региона, которые выступают на уровне своих сборных.

Напомним, что уже на следующей неделе команда Григория Бабаяна стартует в квалификации ЛЧ. В первом отборочном раунде действующий чемпион Казахстана сыграет с грузинским "Динамо", матчи состоятся 12 и 19 июля.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 16 12 2 2 23-13 38 2 Ордабасы 14 11 2 1 29-10 35 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 14 4 2 8 14-16 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ