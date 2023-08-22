"Астана" и "Актобе" сыграли юбилейные матчи в еврокубках

Казахстанские клубы сыграли свои юбилейные матчи в еврокубках, сообщает KazFootball.kz.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Лудогорец" - "Астана" (5:1) стал для столичного клуба 90-м в еврокубках.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Актобе" - "Сепси" (0:1) стал для актюбинского клуба 50-м в еврокубках.
Команды-рекордсмены по сыгранным матчам в еврокубках:
1. "Астана" - 90 матчей
2. "Кайрат" - 54
3. "Актобе" - 50
4. "Тобол" - 46
5. "Шахтер" - 36
6. "Иртыш" - 18
7. "Ордабасы" - 17
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