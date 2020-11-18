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Отрезвляющая отмена лимита, "огород" в Шымкенте и неделя отдыха. Почему "молодежка" провалилась с Фарерами

Ни одной домашней победы в отборе к Евро-2021.

Отрезвляющая отмена лимита, "огород" в Шымкенте и неделя отдыха. Почему "молодежка" провалилась с Фарерами
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Молодежная сборная Казахстана пропустила три мяча от команды Фарерских островов и бесславно закончила отборочный цикл к Евро-2021. Корреспондент Vesti.kz задает несколько актуальных вопросов футбольным чиновникам и констатирует, что усиление из этого поколения для главной сборной будет минимальным. 

У "Ордабасы" огромный бюджет, но они не могут сделать нормальное поле несколько лет 


Сейчас немного по-другому взглянем на то, почему мы проигрываем Фарерам у себя дома. Было очень много слов, что "Кайрат" получил преимущество в КПЛ, играя все матчи в родном городе, но вот мы увидели игру вне Алматы.

Вы точно уверены, что покрытие на стадионе в Шымкенте можно назвать футбольным газоном, который соответствует играм даже на уровне детско-юношеского футбола? И мы вам напомним, что негласно это третий город страны и здесь базируется самая богатая команда КПЛ после "Астаны" и "Кайрата". Вот здесь вы хотели играть матчи КПЛ и развивать молодежь?



К огромному сожалению, у нас в стране нет больше ни одного города с такой футбольной инфраструктурой, как в Алматы. Одно поле на стадионе "Астана-Арена" меняют уже больше девяти месяцев, в Караганду искусственный газон даже привезти не могут. О состоянии полей на западе даже говорить не хочется.

Зато у нас есть много разных легионеров, есть задача занимать еврокубковое место, а потом вылетать там на стадии первого раунда квалификации. Но нормальных футбольных полей в 2020 году у нас нет, кроме тех, что в Алматы.

"Молодежку" отправили в Шымкент, и мы посмотрели, как они мучаются 90 с лишним минут против замечательной команды Фарерских островов.   

Неделю отдыхаем, три дня готовимся 



Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев после игры с Фарерами в очередной раз затронул тему недельного цикла для подготовки к матчу. На сей раз команда вновь собралась лишь за три дня до игры.

Но если в прошлые игровые сессии это было объяснимо сжатым календарем и плотностью игр, то сейчас Казахстану предстояло сыграть лишь один матч в почти двухнедельной международной паузе.

Удивительный контраст, ведь основная сборная собралась на следующий день после тура в клубных чемпионатах. "Молодежка" по неведомым причинам отдыхала почти неделю и подготовка к матчу с Фарерами стартовала лишь 14 ноября. И это учитывая, что большинство футболистов молодежной сборной практически не играют в своих клубах, то есть они вряд ли устали, тем более в таком возрасте.  

Отмена лимита на легионеров из ЕАЭС показала, каков уровень казахстанских игроков 



Из нынешнего поколения до взрослой сборной могут потенциально дорасти лишь несколько человек, включая сразу трех вратарей, а также нападающего Оралхана Омиртаева, который уже показал себя в основной сборной. В остальном ситуация крайне тревожная. Центральные защитники практически не играют в КПЛ, за исключением Алибека Касыма.

Центральные полузащитники, опять же, резервисты, пусть и в таких клубах, как "Ордабасы" и "Кайрат". Латералей потенциала основной сборной, опять же, и близко не видно, что и подтверждается тем, что они не получают практику в клубах КПЛ. Было очень много надежд, связанных с вингерами в лице Еркебулана Сейдахмета и Акмаля Бахтиярова, но пока их талант никак не раскрывается. 

По сути из игроков в возрасте 20-21 года до национальной сборной дорос лишь Нуралы Алип. Посмотрим, что будет дальше, но пока ничего хорошего предсказать невозможно. 

Отмена лимита для игроков из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, похоже, влияет на психологию и готовность молодых казахстанских игроков к конкуренции. Есть несколько примеров, в этом году "Астана" подписала Макса Эбонга из  Беларуси, а "Кайрат" - кыргызстанца Гулжигита Алыкулова, оба молодые, в спортивном смысле голодные до успехов, они готовы работать и прогрессировать, для них топ-клуб в Казахстане - это промежуточный этап, они думают о Европе и прогрессируют для этого.

Фактически Эбонг и Алыкулов отодвинули от основной обоймы Юрия Перцуха и упомянутого Сейдахмета, и это очень показательно. Увы, для казахстанских игроков сам факт того, что они оказались в "Кайрате" или "Астане" - уже достижение, жизнь почти удалась. Безусловно, постепенно ментальность меняется, но такие случаи все же еще остаются. 

Фото: КФФ©

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Ордабасы ФК Шымкент Сейдахмет Еркебулан Бахтияров Акмаль Кайрат ФК

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