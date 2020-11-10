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Оборонительный минимум. У сборной Казахстана большие проблемы с защитниками

В распоряжении Билека четыре центрбека на три матча.

Оборонительный минимум. У сборной Казахстана большие проблемы с защитниками
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В сборной Казахстана существенные кадровые проблемы, которые будет сложно решить Михалу Билеку. Корреспондент Vesti.kz, в частности, выделяет дефицит центральных защитников, которым предстоит большая нагрузка в ближайшее время. 

Итак, сборной Казахстана за семь дней необходимо сыграть три матча, включая два выездных против таких крепких команд, как Черногория (товарищеский) и Албания. Из ранее опубликованного списка сборной выбыли два основных центральных защитника - Темирлан Ерланов и Сергей Малый


На данный момент в распоряжении Билека есть четыре центрбека - Олжас Керимжанов, Нуралы Алип, Александр Марочкин и Юрий Логвиненко. Игрок "Астаны" вернулся в сборную, но при этом есть два обстоятельства: Логвиненко далеко неидеально смотрелся в последних матчах КПЛ и он чаще действовал, как опорный полузащитник, нежели центральный защитник.

Но, когда существуют подобные кадровые трудности не вызвать столь опытного игрока было бы странно. Примечательно, что после потерь Ерланова и Малого в сборную не стали никого призывать из других казахстанских центрбеков, поскольку игроков такого уровня и опыта попросту не осталось. 



Четыре защитника на три матча, с постоянной формацией в три центрбека - это очень мало. То есть, возможности для ротации практически нет. Либо Билеку придется применять универсализм некоторых игроков из других позиций, например Айбола Абикена (на старте карьеры он часто играл именно стоппером) или Абзала Бейсебекова (в качестве правого центрбека в тройке). Либо менять схему в одном из матчей на два центральных защитника. 

Очевидно, что ближайший товарищеский матч с Черногорией вообще не имеет никакого значения и в нем не стоит задействовать основных игроков, иначе с Албанией и Литвой придется еще сложнее. 

Любопытно, как из такого положения будет выбираться Билек, но он наверняка понимает, что от ноябрьских игр в Лиге наций (с Албанией 15 ноября и с Литвой 18 ноября в Алматы), в том числе, зависит его будущее на посту главного тренера сборной. 

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Билек Михал Лига наций

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