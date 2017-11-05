"Кайрат" заслуживает быть чемпионом". Деспотович - об уходе из "Астаны", возвращении в Казахстан и дружбе с Куатом и Зайнутдиновым

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Экс-нападающий "Астаны" и "Кайрата" Джордже Деспотович в откровенном интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о причинах ухода из столичного клуба, общении с казахстанскими футболистами из РПЛ, а также поделился мнением о том, кто заслужил стать чемпионом казахстанской премьер-лиги в этом сезоне.
28-летний Деспотович приехал в Казахстан в 2015 году, на правах аренды присоединившись к "Жетысу". После неплохой командировки в Талдыкорган, где он за 18 матчей забил пять мячей (включая гол в ворота чемпионов - "Астаны"), серба подписал "Кайрат". В Алматы Деспотович не играл так много, как ему хотелось бы, уж очень хорош был Жерар Гоу. За четыре месяца в алматинском клубе Джордже забил 11 мячей в 15 играх, а звездный час его пришелся на финал Кубка, в котором он оформил дубль, дважды отправив мяч в сетку ворот "Астаны" на столичной арене.
В феврале 2016 года Деспотович перешел в "Астану" на правах свободного агента, игроком которой впоследствии был на протяжении двух с лишним лет. Также была краткосрочная аренда в стан "Тобола". В составе шестикратных чемпионов Джордже провел 79 матчей во всех турнирах, отметившись 20 мячами. В июле 2018 года форвард покинул команду, а спустя месяц подписал контракт с "Оренбургом" из РПЛ.
За один сезон Деспотович стал любимцем местной публики и удостоился капитанской повязки. Именно серб тащил команду и забивал голы из любой позиции. Но по итогам сезона-2019/20 "Оренбург" вылетел из РПЛ, после чего Деспотович перешел в казанский "Рубин". В новой команде Деспот (именно так написано на игровой футболке игрока, начиная с периода выступлений в "Оренбурге") не стал тратить время на излишнюю адаптацию, сходу раскрыв свой бомбардирский потенциал. В текущей кампании форвард набрал восемь очков по системе "гол+пас", застолбив за собой первое место в команде по данному показателю.
- Джордже, прямо сейчас тебя без преувеличений можно назвать лидером "Рубина". Как оцениваешь свои показатели в этом сезоне?
- В текущем розыгрыше я забил шесть голов и сделал две результативные передачи, но самое главное - это результаты команды. Если хорошо играет команда, то и голы придут. Так что, конечно, доволен собой и своей игрой, но надо продолжать и не останавливаться на достигнутом, надеюсь, что так и будет.
- Два с половиной года назад ты ушел из "Астаны". Это было твое личное желание или решение клуба?
- Да, я тогда ушел из "Астаны", у меня оставалось еще полгода по контракту с клубом. Мы сели и договорились с руководством о моем уходе. Я сам хотел что-то поменять и в целом улучшить уровень своей игры. Были пара предложений из Европы и один вариант с переходом в РПЛ. Этим клубом был "Оренбург", куда я и решил перейти. Подумал, что если там хорошо себя зарекомендую, то меня заберут большие команды, впрочем, так и случилось. Я очень хорошо играл в "Оренбурге", стал капитаном команды, забивал много голов.
- В начале сентября ты получил свой первый вызов в сборную Сербии. Как тебе атмосфера в команде?
- Все отлично и круто, атмосфера замечательная. Недавно мы выиграли в важной игре (9 октября сборная Сербии обыграла Норвегию в полуфинале стыковых матчей за выход на Евро - прим. ред.), теперь нам осталось победить Шотландию, после чего выйдем на Евро. Надеюсь, что нам удастся это сделать.
- С Неманьей мы очень много говорим о периоде, проведенном в "Астане". У нас там было очень хорошее время, добивались положительных результатов. В тот момент мы были молоды, нам нужно было набираться опыта, почувствовать атмосферу чемпионства и понять, чего мы можем добиться.
- Сейчас твоим тренером является известный специалист Леонид Слуцкий. Как тебе работа под руководством этого тренера? Можешь ли сравнить со Станимиром Стойловым или Владимиром Вайссом?
- Слуцкий - очень хороший тренер. Вместе с ним я прогрессирую как игрок. Но всем тренерам, с которыми я работал, могу сказать только "спасибо". Ни с одним из них у меня не было проблем, у всех я, в принципе, играл. Так что не буду сравнивать кого-то из своих тренеров, для меня важен каждый из них.
- Сейчас в чемпионате России выступают Исламбек Куат и Бахтиер Зайнутдинов, с которыми ты знаком еще со времен выступлений в Казахстане. Поддерживаешь ли с ними связь?
- Да, с Куатом еще совсем недавно играл в "Оренбурге", считаю, что он мне как родственник. Мы с ним уже давно дружим, поэтому был очень рад, когда он подписал контракт с "Оренбургом". Он хорошо играл, да и сейчас выступает за "Химки". Баха Зайнутдинов отлично показывает себя в РПЛ. Он демонстрировал высокий уровень в "Ростове", а сейчас не снижает планку и в ЦСКА. С Бахой хорошо общаюсь, разговаривал с ним, когда мне предлагал контракт "Ростов", но с этим клубом не сложилось и контракт я не подписал. Я очень рад, что в наш чемпионат приезжают такие футболисты.
- Давай поговорим о КПЛ. Сейчас ситуация такова, что "Кайрат" практически в шаге от чемпионства. Ты больше рад за "Кайрат" или переживаешь за кризис в "Астане"?
- Да, я видел, что "Кайрат" идет к чемпионству. Я думаю, что этот клуб, с таким президентом, из такого красивого города, с такой организацией команды, тоже заслуживает быть чемпионом. Я рад за "Кайрат", все-таки я играл там полгода, даже больше. Ничего больше я тут сказать не могу, кроме как порадоваться, пацанов из команды хорошо знаю. Так что хотел бы их поздравить, если они, конечно же, станут чемпионами. Я знаю, как работает президент клуба, очень хорошо с ним знаком, поэтому я за него рад. Я знаю, как сильно он хотел завоевать это чемпионство.
- Что скажешь болельщикам из Казахстана?
- Всем казахстанским болельщикам большой привет! Смотрите российский футбол. Никогда не знаешь, что произойдет в жизни, как все будет. Но может быть, когда моя футбольная карьера будет подходить к концу, я еще вернусь поиграть в Казахстан. Но все же, опять-таки, никогда не знаешь, как все сложится. Спасибо всем вам за поддержку!