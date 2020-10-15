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Футболист молодежной сборной Казахстана из российского клуба заболел коронавирусом

В его команде выявили еще несколько зараженных.

Футболист молодежной сборной Казахстана из российского клуба заболел коронавирусом
Рамазан Оразов (№19). Фото: ФК "Чайка"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Полузащитник российского клуба "Чайка" и молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает корреспондент Vesti.kz. Вероятно, игрок пропустил игры в клубе и "молодежке" именно по этой причине. 

В конце сентября российские СМИ сообщали, что у нескольких игроков "Чайки" подтвердился COVID-19. Как раз с того периода Оразов пропустил три игры своего клуба, хотя в двух из них он не мог играть по причине дисквалификации, полученной после матча с "Велесом". 


Оразов был в изначальном списке молодежной сборной Казахстана на матчи отборочного цикла Евро-2021 против Северной Македонии и Испании, однако в команду так и не прибыл. 

22-летний полузащитник провел четыре матча за "Чайку" в нынешнем сезоне ФНЛ. Ранее он подписал контракт с российской командой по схеме "2+1".

Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

 

 

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Метки:
Оразов Рамазан Сборная РК по футболу

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