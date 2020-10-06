"Актобе" может возглавить экс-тренер сборной Казахстана и "Шахтера"

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Российский специалист Виктор Кумыков является претендентом на пост главного тренера ФК "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz. В сентябре он покинул клуб из Узбекистана "Андижан".
"Актобе" находится в поиске нового главного тренера после отставки Алексея Петрушина. Руководство западноказахстанского клуба уже связывалось с российским тренером, но окончательного решения со стороны клуба пока нет. Ныне исполняющим обязанности главного тренера "Актобе" является Владимир Зеленовский.
Напомним, что в прошлом году Кумыков возглавлял "Атырау". В Казахстане с 2000 по 2004 год он также тренировал кокшетауский "Есиль", "Елимай" и "Кайсар". Возвращение тренера в КПЛ состоялось в 2011 году, когда Кумыков возглавил карагандинский "Шахтер", а в 2014 году после ухода из клуба сезон работал в "Ордабасы".
Под руководством Кумыкова "Шахтер" дважды становился чемпионом Казахстана, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал первой отечественной командой, которая сыграла в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и в группе Лиги Европы. В отборочном цикле Евро-2016 россиянин помогал соотечественнику Юрию Красножану в сборной Казахстана.
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