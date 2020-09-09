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"Хотели реабилитироваться после Черногории". Игрок "Ордабасы" - о победе молодежной сборной Казахстана и спорах с братом за гол

Он стал автором одного из голов.

"Хотели реабилитироваться после Черногории". Игрок "Ордабасы" - о победе молодежной сборной Казахстана и спорах с братом за гол
Эльхан Астанов (№13). Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Эльхан Астанов стал одним из героев молодежной сборной Казахстана в матче с Израилем, отметившись голом в первом тайме. В беседе с корреспондентом Vesti.kz хавбек "Ордабасы" рассказал о сложностях выездной игры и отношениях с братом Султанбеком, который также выступает за команду Алмаса Кулшинбаева

"В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков с победой и поблагодарить за поддержку! После неудачной игры дома с Черногорией мы очень сильно хотели реабилитироваться.


Да, в Израиле непростые климатические условия, но, несмотря на это, вся команда выложилась на сто процентов. Мой гол? Конечно, мы уделяли много времени стандартным положениям и отрабатывали все на тренировках.

Был ли спор с братом за гол? Он более атакующий игрок, но споров между нами нет, неважно, кто из нас забил, что за сборную, что в КПЛ, мы только радуемся  друг за друга", - отметил 20-летний полузащитник. 

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Молодежная сборная Казахстана на последних секундах матча вырвала победу у главного претендента на второе место в группе отбора на Евро-2021 ????????Израиль U21 - Казахстан U21???????? - 1:2 0:1 - Астанов, 45+2; 1:1 - Швиро, 90+2; 1:2 - Омиртаев, 90+5. Группа 6: 1️⃣Испания - 16 очков(6 игр); 2️⃣Северная Македония - 10(6); 3️⃣Казахстан - 10(7); 4️⃣Израиль - 8(6); 5️⃣Черногория - 7(7); 6️⃣Фарерские острова - 3(6).

Публикация от Vesti.kz - Живи спортом ???????? (@vestikzsport)

После победы в Израиле молодежная сборная Казахстана имеет в своем активе десять очков и занимает третье место в группе. В ближайших матчах подопечные Алмаса Кулшинбаева сыграют против Северной Македонии (8 октября) и Испании (13 октября). 

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Ордабасы ФК Израиль

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