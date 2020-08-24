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В Qazsport объяснили выбор между "Кайратом" и "Ордабасы" для показа матча Лиги Европы в прямом эфире

"Кайрат" сыграет с армянским "Ноа", а "Ордабасы" - с румынским "Ботошани".

В Qazsport объяснили выбор между "Кайратом" и "Ордабасы" для показа матча Лиги Европы в прямом эфире
Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Директор телеканала Qazsport Наги Бакытбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался об организации трансляций матчей казахстанских клубов в квалификации Лиги Европы. Уже на этой неделе "Кайрат" и "Ордабасы" стартуют в турнире. 

"Могу подтвердить, что телеканал Qazsport покажет матч квалификации Лиги Европы между "Кайратом" и "Ноа", который пройдет 27 августа в 20:00. Мы благодарим алматинский клуб за отзывчивость и оперативность. 


По матчу "Ордабасы". Опять же, у нас было огромное желание организовать трансляцию их матча с "Ботошани", но шымкентский клуб утвердил время начала игры с УЕФА и оно совпадает со стартом встречи "Кайрата". "Ордабасы" изначально не связывался с нами по показу матча, в отличие от "Кайрата", который сразу после жеребьевки начал контактировать с нами.

Мы сами обращались к "Ордабасы" с готовностью организовать трансляцию, но так, чтобы время начала игры было перенесено. Клуб пытался изменить время игры, обращался в УЕФА, но их соперник не пошел на уступки. Со стороны телеканала мы сделали все что могли. Кто теперь покажет матч "Ордабасы"? Этот вопрос лучше адресовать клубу", - заявил Бакытбеков. 

В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Кайрат" сыграет с армянским "Ноа". Встреча состоится на Центральном стадионе Алматы 27 августа.

В этот же день "Ордабасы" встретится с румынским "Ботошани". Матч пройдет на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте.

 

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Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК Лига Европы Наши в еврокубках Телеканал QazSport Футбол

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