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"Кайрат" или "Ордабасы" перенесут игру? В Qazsport рассказали о проблемах по трансляции матчей казахстанских клубов в еврокубках

"Астана" сыграет в Лиге чемпионов, "Кайрат" и "Ордабасы" - в Лиге Европы.

"Кайрат" или "Ордабасы" перенесут игру? В Qazsport рассказали о проблемах по трансляции матчей казахстанских клубов в еврокубках
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Директор спортивного телеканала Qazsport Наги Бакытбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о деталях трансляции матча Лиги чемпионов с участием "Астаны", а также объяснил, какая проблема возникла в показе игр "Кайрата" и "Ордабасы" в Лиге Европы. 

"Поскольку раунд квалификации Лиги чемпионов состоит из одного матча, права на трансляцию игры "Динамо-Брест" - "Астана" распределены между сторонами, поэтому мы благодарим в том числе столичный клуб за помощь. Конечно, нельзя забывать о том, что обстановка в Беларуси сейчас непростая, но если все пройдет по плану, мы покажем этот матч, он уже стоит в сетке вещания. 


По трансляциям матчей "Ордабасы" и "Кайрата" мы тоже работаем, но есть некоторые нюансы. Обе игры назначены на 27 августа в 20:00. Сейчас мы ведем переговоры с клубами, чтобы один из матчей был перенесен на другое время и мы смогли показать обе встречи в прямом эфире. Понятно, что тому же "Ордабасы" необходимо играть поздно вечером, поскольку мы все знаем о климатических условиях в Шымкенте. Да и в Алматы начинать матч рано тоже неудобно. Учитывая, что матчи проходят без зрителей, необходимо сделать так, чтобы болельщики смогли посмотреть обе игры в прямом эфире. 

Поставить одну из игр в сетку вещания телеканала Qazaqstan мы не можем, там свои программы, новости в это время. Транслировать одну из игр на сайте Qazsport возможно, но надо понимать, что в Алматы и Шымкенте будут работать наши ПТС, это большие затраты, поэтому хотелось бы показать обе игры в прямом эфире именно на нашем телеканале. 

Мы очень надеемся, что "Кайрат" и "Ордабасы" пойдут нам на встречу. По регламенту УЕФА внести поправки по времени игр еще возможно", - отметил Бакытбеков. 

Матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо-Брест" - "Астана" должен пройти в Бресте в ночь с 18 на 19 августа.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Кайрат" сыграет с армянским "Ноа". Встреча состоится на Центральном стадионе Алматы 27 августа.

В этот же день "Ордабасы" встретится с румынским "Ботошани". Матч пройдет на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте.

 

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Лига чемпионов Лига Европы Наши в еврокубках Телеканал QazSport Футбол

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