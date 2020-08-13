"Ждем решения от УЕФА". Комментатор из Беларуси - об угрозе переноса матча ЛЧ с "Астаной" и главной опасности от "Динамо"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямые трансляции Лиги чемпионов
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Ждем решения от УЕФА". Комментатор из Беларуси - об угрозе переноса матча ЛЧ с "Астаной" и главной опасности от "Динамо"

Чемпион Казахстана стартует в новом евросезоне.

"Ждем решения от УЕФА". Комментатор из Беларуси - об угрозе переноса матча ЛЧ с "Астаной" и главной опасности от "Динамо"
Фото: ФК "Динамо-Брест"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

Известный белорусский комментатор Николай Ходасевич в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о риске переноса матча "Динамо-Брест" - "Астана", который пройдет в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов.  Он также рассказал, кто из игроков брестчан может доставить проблемы казахстанскому клубу.

- Николай, вероятно, самый актуальный вопрос на данный момент в отношении матча "Динамо-Брест" - "Астана": состоится ли эта игра именно в Бресте?


- Да, это действительно актуальный вопрос, с учетом мирных акций, которые проходят по всей Беларуси, в том числе в городе над Бугом. На этой неделе федерация футбола перенесла две игры чемпионата, в частности матч "Динамо-Брест" - "Слуцк", также под вопросом игры, запланированные на выходные. Информации по матчу с "Астаной" у меня пока нет, думаю, брестский клуб вместе с УЕФА решает этот вопрос. Как показывает практика, Брест должен гарантировать безопасность участникам этого поединка, ждем решения от УЕФА и от клуба. 

- Как сейчас выглядит "Динамо" в игровом плане? Судя по результатам, у них наблюдается спад после чемпионского сезона?

- Постчемпионский сезон складывается для них и правда непросто, но это предсказывали еще в конце прошлого года. Чемпионский сезон получился очень эмоциональным, мотивационным, и конечно, когда цель достигнута, сложно сохранять прежнюю сплоченность. Это и проявилось на старте нынешнего сезона, "Динамо" точно не стало сильнее и даже вряд ли осталось на том уровне, учитывая потери ведущих игроков - Гутора и Нехайчика, который ушли в другие белорусские команды. И еще одна плохая ситуация для "Динамо" - карантин, они пропустили две недели, после чего проиграли два матча и сейчас далеки от своих оптимальных функциональных кондиций. В общем, классический постчемпионский сезон, когда в межсезонье не были сделаны правильные решения со стороны руководства клуба, а именно - сохранение лидеров, подписание качественных игроков и приглашение хорошего тренера.   

- У "Динамо" не сыграет полузащитник Александр Нойок, это большая потеря для команды?

- Да, это важный футболист для центра поля, он дает большой объем работы и является одним из лидеров команды. Но надо отдать должное, у Бреста есть неплохие исполнители на эту позицию, например, Артем Быков может сыграть опорного, да, он игрок другого функционала, но может компенсировать потерю Александра. 

- Кто из нынешних игроков "Динамо" способен оказать решающее влияние на результат матча с "Астаной"?

- У "Динамо" опытный состав, в каждой линии есть игроки, которые выступали за пределами страны. В частности, защитник Евгений Хачерди полузащитник Сергей Кисляк, игравший в чемпионате России, на флангах действуют Михаил Гордейчук, который, кстати, вернулся из Казахстана, и Павел Савицкий, выступавший в Польше. 

Но главная звезда и угроза "Динамо" по-прежнему Артем Милевский. Несмотря на возраст и не самую оптимальную форму, он способен организовывать быстрые атаки в одно-два касания и остается важным игроком для Бреста.  

Напомним, матч "Динамо-Брест" - "Астана" должен пройти в Бресте в ночь с 18 на 19 августа. Победитель пары будет определен по итогам одной игры. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Беларусь Лига чемпионов Астана ФК Наши в еврокубках Милевский Артем Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:39
Футбол

"Восемь миллионов долларов мы заплатили". Боранбаев - о расходах, перезагрузке "Кайрата" и давлении на Шпилевского
Сегодня
12:50
Футбол

"Вагнер приехал в "Кайрат" не доигрывать". Боранбаев рассказал, как перехватил Лава у ЦСКА
Сегодня
12:04
Футбол

"Ждем решения от УЕФА". Комментатор из Беларуси - об угрозе переноса матча ЛЧ с "Астаной" и главной опасности от "Динамо"
Сегодня
11:02
Футбол

Россия или Турция? В каком зарубежном клубе Куату лучше продолжить карьеру
Вчера
21:30
Футбол

"Астана" сыграла вничью с дебютантом Лиги Европы
Вчера
20:20
Футбол

Стало известно, какой казахстанский клуб сделал выгодное предложение экс-футболисту сборной России
Вчера
19:49
Футбол

"Погнался за деньгами". Алиев - о "бегстве" игроков из "Шахтера", кадровых перестановках и критике от болельщиков
Вчера
16:06
Футбол

Новичок КПЛ расстался с белорусским защитником
Вчера
12:55
Футбол

Экс-футболист "Кайрата" прокомментировал возвращение в родной клуб
Вчера
11:26
Футбол

Экс-футболист сборной России получил выгодное предложение из Казахстана
Вчера
10:37
Футбол

Поигравший за "Кайрат" и "Ноа" казахстанец из РПЛ высказался о фаворите в матче Лиги Европы
Вчера
10:12
Футбол

Появились подробности по трансферу футболиста сборной Армении в "Астану"
11 августа
23:48
Футбол

Клуб казахстанского футболиста проиграл участнику Лиги чемпионов
11 августа
22:06
Футбол

Маленький Халк, Милевский и бомбардир из Караганды. Звезды "Динамо" хотят выбить "Астану" из ЛЧ
11 августа
21:09
Футбол

Французский футболист оформил дубль за казахстанский клуб
11 августа
19:48
Футбол

Главный тренер "Шахтера" проговорился о дате возобновления КПЛ
11 августа
19:15
Футбол

Рады, что не придется лететь в Казахстан к "Кайрату" - президент молдавского клуба о Лиге Европы
11 августа
18:36
Футбол

Российский клуб заплатил миллион евро за воспитанника "Тобола"
11 августа
18:06
Футбол

Сопернику "Астаны" по Лиге чемпионов перенесли матч на фоне протестов против Лукашенко
11 августа
17:46
Футбол

Большой риск. Почему "Кайрат" не усилил оборону перед Лигой Европы
11 августа
17:30
Футбол

Футболист российского клуба рассказал о любви к творчеству казахстанского рэпера
11 августа
16:57
Футбол

Тренер "Динамо-Бреста" рассказал о сложностях с "Астаной" перед матчем Лиги чемпионов
11 августа
16:39
Футбол

"Я был в Казахстане в 2010 году". Сербский футболист с опытом игры в Италии прокомментировал трансфер в "Астану"
11 августа
15:53
Футбол

УЕФА назначил дату, время и место матча "Астаны" в Лиге чемпионов
11 августа
15:15
Футбол

Сербская стена. Зачем "Астана" подписала еще одного центрбека
11 августа
14:44
Футбол

Рохер Каньяс вернулся в КПЛ и подписал контракт с клубом
11 августа
12:31
Футбол

"В защите у нас есть определенные проблемы". Карпович объяснил подписание "Окжетпесом" четырех новичков
11 августа
11:44
Футбол

Двукратный чемпион в составе "Астаны" получил предложение от клуба КПЛ
11 августа
10:29
Футбол

"Кайрат" провел третий контрольный матч за август
11 августа
08:30
Футбол

"Кайрат" отказался отпускать защитника в другой клуб КПЛ
14 июня 2019
11:05
Футбол

Видео заседания Судейско-экспертной комиссии КФФ
3 сентября 2018
16:50
Футбол

Видеообзор прощального матча Самата Смакова
22 июля 2018
22:30
Футбол

Видеообзор матча "Ордабасы" - "Кайрат" - 2:1
3 апреля 2018
20:30
Футбол

Голы и финты Еркебулана Сейдахмета в 2018 году
4 марта 2018
16:48
Футбол

Фото с матча Суперкубка Казахстана "Астана" - "Кайрат"
23 сентября 2015
20:58
Футбол

Фоторпепортаж: "Астана" вышла в финал Кубка Казахстана по футболу
1 марта 2015
19:44
Футбол

Фоторепортаж с завоевания "Астаной" Суперкубка Казахстана
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика