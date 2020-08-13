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Россия или Турция? В каком зарубежном клубе Куату лучше продолжить карьеру

В КПЛ возвращаться пока рано.

Россия или Турция? В каком зарубежном клубе Куату лучше продолжить карьеру
Исламбек Куат. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Один из ведущих футболистов сборной Казахстана Исламбек Куат по-прежнему находится в поиске оптимального решения для продолжения своей карьеры. Корреспондент Vesti.kz коротко проанализировал, что может ждать темпераментного казахстанца в клубах, которые проявили к нему интерес нынешним летом.

"Ротор"


Клуб из Волгограда спустя 16 лет вернулся в высший дивизион чемпионата России. Естественно, пока возможности "Ротора" на трансферном рынке не слишком велики, поэтому вариант с Куатом в качестве свободного агента и с нужным паспортом весьма реальный.

У команды Александра Хацкевича есть несколько центральных полузащитников в обойме. Например, в недавнем матче против "Зенита" в основе сыграли Сергей Макаров и Евгений Песегов. Макаров прошел через систему "Локомотива", потом ездил на Кипр и в Беларусь, а с января нынешнего года играет за "Ротор". Неплохой возраст (23 года), школа, но конкурировать с ним казахстанец вполне способен. Песегов чуть более созидательный и опытный игрок, он вряд ли выпадет из основы при Хацкевиче. Также в обойме есть Илья Жигулев, воспитанник "Краснодара", который часто менял клубы в последние годы и, опять же, не является чистым разрушителем. Суммируя впечатления, Куат имеет все шансы быть не только в обойме, но и сразу завоевать место в основе "Ротора".

"Ахмат"

Более статусный российский клуб по сравнению с тем же "Ротором", и, соответственно, более качественные исполнители в составе. Андрей Талалаев хорошо знаком с казахстанскими игроками, и о Куате он тоже знает. Но уже сейчас в команде есть два известных российских игрока с подобными функциями.

Антон Швец еще недавно был кандидатом в сборную России, Артем Тимофеев обещал вырасти в сильного опорника в "Спартаке", но его карьеру притормозили травмы. Талалаев, скорее всего, будет строить базис на этих футболистах. Да, еще один вариант в опорную зону ему не помешает и, опять же, потенциальное подписание Куата никак не повлияет на лимит легионеров внутри клуба. Скажем так, вариант с "Ахматом" более привлекательный, но конкуренция здесь выше.

"Самсунспор"

Первое, что должно смущать Куата в предложении от турецкого клуба, это его нынешний статус. "Самсунспор" только вышел в первую лигу Турции, согласитесь, довольно странно в таком случае было покидать "Оренбург", который сейчас выступает в ФНЛ.

Но все же, если анализировать состав "Самсунспора", а именно центральную ось, мы не увидим там каких-то больших имен. Да, есть несколько опытных турецких волнорезов - Ферхат Кулчуоглу, Гекхан Аслан и Огюз Гурбулак, но никто из них стабильно не блистал на высоком уровне. Также недавно клуб подписал серба Вукана Савичевича, но он более атакующий полузащитник, к слову, он пришел из "Вислы", где успел сыграть с другим казахстанцем Георгием Жуковым.

Быть игроком основы в "Самсунспоре" Куат, без сомнения, способен, но хочет ли он сам выступать за клуб первой турецкой лиги - большой вопрос.

Напомним, что с января по июль 2020 года казахстанец являлся игроком "Оренбурга", но после вылета команды из РПЛ стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

 

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Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Сборная РК по футболу Турция Россия Ахмат ФК

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