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Еще один футболист сборной Казахстана появится в FIFA 21

На обложке игры будет Мбаппе.

Еще один футболист сборной Казахстана появится в FIFA 21
Ян Вороговский. Фото: ФК "Беерсхот"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский появится в футбольном симуляторе FIFA 21, сообщает KazFootball.kz

Накануне "Беерсхот", за который выступает Вороговский, вышел в высшую лигу чемпионата Бельгии. Место его команда получила из-за расширения турнира до 18 участников. 

В FIFA 20 на момент выпуска было два казахстанца - полузащитник голландского "Хераклеса" Александр Меркель и защитник Константин Энгель, выступающий за "Оснабрюк" из второй немецкой бундеслиги. После зимнего обновления в игру добавились еще два хавбека: Бауыржан Исламхан, перешедший в "Аль-Айн" из ОАЭ, и Георгий Жуков, ставший игроком польской "Вислы" из Кракова. 

При этом Жуков и Исламхан уже были в FIFA. В FIFA 13 рейтинг Исламхана составлял 58, а в FIFA 20 он вырос до 71. С рейтинга 59 начинал Жуков в FIFA 2013 в качестве игрока "Беерсхота", в FIFA 16, играя за нидерландскую "Роду", он получил 60, а в FIFA 17, выступая за российский "Урал", -  68, который актуален и сейчас. 

Отметим, что FIFA 21 выйдет 6 октября. На обложке будет форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе

 

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Метки:
Вороговский Ян Исламхан Бауыржан Меркель Александр FIFA Жуков Георгий Киберспорт Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК

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