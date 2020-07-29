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Казахстан получит 1,5 миллиона долларов от ФИФА из-за потерь от коронавируса

Эти деньги можно будет потратить на КПЛ и сборную.

Казахстан получит 1,5 миллиона долларов от ФИФА из-за потерь от коронавируса
Фото: looptt.com©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанская федерация футбола получит от ФИФА финансовую помощь, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она будет осуществлена для возмещения потерь, вызванных пандемией коронавируса. В общей сложности будет выделено 1,5 миллиона долларов. 

Помощь от ФИФА будет оказана всем 211-ти национальным федерациям. Каждая из них, в том числе казахстанская, получит по миллиону долларов в виде гранта и еще по 500 тысяч - на женский футбол.


Помимо грантов федерации смогут взять беспроцентные кредиты на пять миллионов долларов. Всего ФИФА потратит на эти цели 1,5 миллиарда долларов. 

Средства поступят в страны до января 2021 года.

Федерации смогут использовать деньги для таких мероприятий, как перезапуск соревнований, реализация протоколов возврата к игре, участие национальных команд в соревнованиях, найм и набор персонала, обслуживание футбольной инфраструктуры, а также общие административные и эксплуатационные расходы.

Напомним, чемпионат Казахстана по футболу был прерван дважды в марте и июле из-за пандемии коронавируса. Ориентировочной датой рестарта КПЛ являлось 3 августа. Однако сегодня, 29 июля, было объявлено о продлении карантинных мер на две недели. Профессиональная футбольная лига Казахстана сделала заявление по этому поводу.  

 

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Метки:
Сборная РК по футболу ФИФА Коронавирус КПЛ-2020

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