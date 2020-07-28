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Агент подыскал казахстанцу Куату новый клуб в российской премьер-лиге

Он высказался о будущем футболиста в РПЛ.

Агент подыскал казахстанцу Куату новый клуб в российской премьер-лиге
Фото: ФК "Спартак"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался на тему возможного перехода Исламбека Куата в московское "Динамо". У казахстанца есть действующий контракт с "Оренбургом". Специалист считает, что по части конкуренции футболист подойдет команде другого уровня. 

"Динамо"? В России все возможно, но, при всем уважении к Исламбеку, у них в опорной зоне играет Шарль Каборе, я не думаю, что он сильнее его. Для ротации состава - да, возможно. Куат - хороший игрок, но мое мнение - российские клубы, которые выступают в еврокубках, должны подписывать футболистов не из команд уровня "Оренбурга".


Вот, например, болельщики из Узбекистана на меня обиделись из-за слов про Урунова, но я совсем не против этого игрока или футболистов из Узбекистана. Я просто говорю, что не может футболист Урунов стоить 3,5 миллиона евро. Я считаю, что такие деньги слишком много за конкретного футболиста на данный момент.

Так вот, возвращаясь к Куату, насчет "Динамо" сомневаюсь, а вот команда вроде "Урала" вполне может его взять, там он будет основным игроком", - сказал Селюк. 

Напомним, что Куат провел три матча за "Оренбург" в РПЛ-2019/20. Ранее полузащитник на протяжении шести сезонов выступал за "Кайрат".

По итогам прошедшего чемпионата России "Оренбург" покинул высший дивизион, финишировав на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. 

 

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Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Оренбург ФК Динамо Москва

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