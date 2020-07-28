Агент подыскал казахстанцу Куату новый клуб в российской премьер-лиге

Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался на тему возможного перехода Исламбека Куата в московское "Динамо". У казахстанца есть действующий контракт с "Оренбургом". Специалист считает, что по части конкуренции футболист подойдет команде другого уровня.
"Динамо"? В России все возможно, но, при всем уважении к Исламбеку, у них в опорной зоне играет Шарль Каборе, я не думаю, что он сильнее его. Для ротации состава - да, возможно. Куат - хороший игрок, но мое мнение - российские клубы, которые выступают в еврокубках, должны подписывать футболистов не из команд уровня "Оренбурга".
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