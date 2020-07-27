Европа или РПЛ? Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры для казахстанца Бахтиярова

Известный агент Дмитрий Селюк
в беседе с корреспондентом Vesti.kz
рассказал, останется ли нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
в России, и объяснил, почему он пока не может пробиться в состав "Сочи
".
"Думаю, в ближайшие дни мы решим, где он продолжит карьеру. Была идея перевезти Акмаля в Европу, но из-за пандемии невозможно куда-то уехать - это большая проблема.
Скорее всего, Акмаль останется в России. "Сочи" хочет продлить контракт с ним, у нас есть предложение. В клубе им довольны, просто у команды сейчас не совсем подходящая для него схема, ему при такой формации надо много работать в обороне.
Акмаль - резкий, техничный игрок, с ударом, напоминает того же Аршавина, но, играя по всей бровке, он теряет свой стиль. Поэтому пока решения нет, через несколько дней Акмаль может стать свободным агентом", - отметил Селюк.
Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ Бахтияров провел два матча, а "Сочи" под руководством Владимира Федотова занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Новый сезон РПЛ стартует
8-9 августа.
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