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Умер бывший директор ФК "Байтерек"

КФФ выразила соболезнования.

Умер бывший директор ФК "Байтерек"
Фото: ya62.ru
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанская федерация футбола (КФФ) выразила соболезнования по поводу кончины известного футбольного функционера, бывшего директора столичного клуба "Байтерек" Хасенова Батыржана Сейтахметовича.

"Батыржан Сейтахметович за свою недолгую жизнь успел сделать значительный вклад в развитие отечественного футбола, дав возможность раскрыться многим талантливым игрокам. Он навсегда останется в сердцах поклонников спорта номер один.


КФФ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

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