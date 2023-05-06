Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

"20 тысяч долларов за результат". Обнародованы подробности уголовного дела с участием экс-игрока сборной Казахстана

"20 тысяч долларов за результат". Обнародованы подробности уголовного дела с участием экс-игрока сборной Казахстана
©ФК "Шахтер Солигорск"

Бывший игрок сборной Казахстана Владимир Нидергаус стал одним из главных фигурантов уголовного дела по факту подкупа участников спортивных соревнований в Беларуси. Ранее он занимал пост спортивного директора солигорского "Шахтера". 

"Итак, со стороны спортивного директора "Шахтера" Владимира Нидергауса игроку "Белшины" Дмитрию Гомзе была передана некая сумма денег в качестве стимулирования — дабы бобруйчане отобрали очки (а еще лучше выиграли) у одного из прямых конкурентов солигорцев минского "Динамо". Кто еще участвовал в распределении средств со стороны "Белшины", неясно — материалы дела до передачи в суд не разглашаются. Однако нам известно, что практически вся команда "шинников", за исключением некоторых легионеров, вызывалась на беседу в Следственный комитет. То же самое касается и "Энергетика-БГУ", в том числе Анатолия Юревича, который 8 февраля был назначен тренером-куратором всего белорусского футбола.

В большинстве случаев речь идет о стимулировании — при этом не всегда влияние оказывалось на самом деле. Так, в случае с брестским "Динамо" (в нем фигурирует фамилия Михаила Гордейчука, с которым якобы связывался Нидергаус) денежное предложение было отвергнуто.

Но вот поединок "Шахтер" — "Белшина" — 4:1, вероятно, попал под подозрение именно как договорной. И здесь речь снова о Гомзе, который получил от Нидергауса 20 тысяч долларов за обеспечение нужного результата. Напомним, в том матче нападающий "Белшины" зачем-то прибежал в свою штрафную площадь и "заработал" странный пенальти, который "Шахтер" реализовал, а впоследствии довел счет до крупного", - отмечается в материале football.by. 

Отметим, что минувшей зимой Нидергауса сватали на пост руководителя "Тобола". Ранее 55-летний специалист  занимал разные должности в карагандинском "Шахтере", "Тоболе" и Казахстанской федерации футбола (КФФ).  

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Беларусь

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:37
Казахстан(футбол)
©ФК "Химки" Защитник сборной Казахстана провел четвертый матч в РПЛ
Сегодня , 19:03
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Дебютный гол бразильского форварда помог "Актобе" обыграть "Аксу"
Сегодня , 19:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" "Кайрат" благодаря роскошному голу легионера обыграл "Тобол"
Сегодня , 18:10
Казахстан(футбол)
©ФК "Шахтер Солигорск" "20 тысяч долларов за результат". Обнародованы подробности уголовного дела с участием экс-игрока сборной Казахстана
Вчера , 20:13
Казахстан(футбол)
©КФФ Футболист сборной Казахстана Нуралы Алип стал отцом
Вчера , 18:32
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" "Кыргызский Месси" и конкурент Покатилова. Известные игроки КПЛ, осевшие в запасе
4 мая, 20:37
Казахстан(футбол)
©instagram.com/fcakzhayik Претендент на выход в казахстанскую премьер-лигу выиграл матч со счетом 10:2
4 мая, 14:37
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" "Он не слабее Астанова". Как в "Актобе" расцвел кандидат в сборную Казахстана
3 мая, 17:20
Казахстан(футбол)
©Vesti.kz Он настоящий фанат футбола - глава ФИФА о встрече с Токаевым
3 мая, 17:13
Казахстан(футбол)
©Vesti.kz Президент ФИФА сделал заявление о проведении чемпионата мира в Казахстане
3 мая, 13:02
Казахстан(футбол)
©akorda.kz Глава ФИФА подарил Токаеву именную футболку
3 мая, 11:26
Казахстан(футбол)
©instagram.com/kff_resmi Президент ФИФА прибыл в Казахстан с официальным визитом
3 мая, 09:21
Казахстан(футбол)
©ФК "Вероскронос Цуно" Куда пропал Корейский Месси из "Кайрата"? Ответ может вас шокировать
2 мая, 21:37
Казахстан(футбол)
© Талант из "Актобе" и открытие "Астаны". Кто из игроков рискует выпасть из сборной Казахстана
2 мая, 18:20
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?
2 мая, 16:24
Казахстан(футбол)
©kff.kz В руководстве Казахстанской федерации футбола произошли изменения
2 мая, 12:31
Казахстан(футбол)
©ПФЛК Избран новый президент ПФЛК
30 апреля, 10:20
Казахстан(футбол)
©ФК "Химки" Прямая трансляция матча РПЛ с участием игрока сборной Казахстана
30 апреля, 08:50
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Прямая трансляция матчей "Астаны" и "Кайрата" в Кубке Казахстана
29 апреля, 15:33
Казахстан(футбол)
©ФК "Зенит" Шанс для Алипа? Бразильский защитник покинет "Зенит" в мае
29 апреля, 14:50
Казахстан(футбол)
©ФК "Шахтер" Стал известен первый четвертьфиналист Кубка Казахстана
29 апреля, 12:01
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА "Для меня это свои пацаны". Известный российский комик отметил Зайнутдинова в ЦСКА
29 апреля, 11:02
Казахстан(футбол)
©КФФ Стал известен фаворит на пост главного тренера "Аксу"
29 апреля, 10:31
Казахстан(футбол)
©ФК "Левски" "Выход Казахстана на Евро будет случайностью". Стойлов - об "Астане" в ЛЧ, сборной и уровне КПЛ
29 апреля, 10:12
Казахстан(футбол)
©Olimpbet Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?
29 апреля, 09:42
Казахстан(футбол)
©КФФ Исламхан пошутил над Роналду после его трансфера в "Аль-Наср"
29 апреля, 09:08
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Прямая трансляция матчей "Ордабасы" и "Актобе" в Кубке Казахстана
28 апреля, 20:31
Казахстан(футбол)
©КФФ "Симеоне говорил, что для него нет проблем". Экс-тренер сборной Казахстана - о поле на "Астана Арене"
28 апреля, 15:49
Казахстан(футбол)
©Жамбыл Кукеев. Фото с официального сайта "Кайрата" Хотели наказать за "пьянство", которого не было. Правда о легендарном голе Кукеева сборной Англии
28 апреля, 12:15
Казахстан(футбол)
©ФК "Манчестер Юнайтед" Голы "Реалу" и английское "подземелье". Где сейчас игроки МЮ, проигравшие "Астане"?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus