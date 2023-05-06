"20 тысяч долларов за результат". Обнародованы подробности уголовного дела с участием экс-игрока сборной Казахстана

Бывший игрок сборной Казахстана Владимир Нидергаус стал одним из главных фигурантов уголовного дела по факту подкупа участников спортивных соревнований в Беларуси. Ранее он занимал пост спортивного директора солигорского "Шахтера".

"Итак, со стороны спортивного директора "Шахтера" Владимира Нидергауса игроку "Белшины" Дмитрию Гомзе была передана некая сумма денег в качестве стимулирования — дабы бобруйчане отобрали очки (а еще лучше выиграли) у одного из прямых конкурентов солигорцев минского "Динамо". Кто еще участвовал в распределении средств со стороны "Белшины", неясно — материалы дела до передачи в суд не разглашаются. Однако нам известно, что практически вся команда "шинников", за исключением некоторых легионеров, вызывалась на беседу в Следственный комитет. То же самое касается и "Энергетика-БГУ", в том числе Анатолия Юревича, который 8 февраля был назначен тренером-куратором всего белорусского футбола.

В большинстве случаев речь идет о стимулировании — при этом не всегда влияние оказывалось на самом деле. Так, в случае с брестским "Динамо" (в нем фигурирует фамилия Михаила Гордейчука, с которым якобы связывался Нидергаус) денежное предложение было отвергнуто.

Но вот поединок "Шахтер" — "Белшина" — 4:1, вероятно, попал под подозрение именно как договорной. И здесь речь снова о Гомзе, который получил от Нидергауса 20 тысяч долларов за обеспечение нужного результата. Напомним, в том матче нападающий "Белшины" зачем-то прибежал в свою штрафную площадь и "заработал" странный пенальти, который "Шахтер" реализовал, а впоследствии довел счет до крупного", - отмечается в материале football.by.

Отметим, что минувшей зимой Нидергауса сватали на пост руководителя "Тобола". Ранее 55-летний специалист занимал разные должности в карагандинском "Шахтере", "Тоболе" и Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"