18-летний казахстанский футболист выбрал новый клуб после четырех лет в "Фенербахче"

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Микаэль Аскаров сменил клуб после четырех лет пребывания в структуре "Фенербахче", сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что 18-летний защитник перебрался в команду "Адана Демирспор", по итогам предыдущего сезона завоевавшую право выступать в турецкой Суперлиге, а сейчас идущую в высшем дивизионе на десятом месте после 12 туров.

Клуб из города Адана известен в первую очередь тем, что за него в течение пяти лет, с 1969-го по 1974-й, выступал Фатих Терим.

Аскаров родился в Шымкенте, где прожил до 2011 года. Затем вместе с семьей переехал в Турцию, однако у него имеется только гражданство Казахстана. В 2018 году Микаэль сыграл за юношескую сборную Казахстана в товарищеском матче, а впоследствии начал вызываться в нашу "молодежку".