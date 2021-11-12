 95FtvG2Le4PimxsFhzKq3vi7UtWNFGNnETsPB50q
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

18-летний казахстанский футболист близок к контракту с лидером европейского чемпионата

18-летний казахстанский футболист близок к контракту с лидером европейского чемпионата
©ФК "Славия"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

За 18-летним нападающим Нурдаулетом Мырзабековым следит тренерский штаб молодежной команды "Славия" из Праги. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что в конце лета 2021 года молодой воспитанник алматинского футбола Мырзабеков поехал на языковое обучение в Чехию, где параллельно прошел просмотр в команде "Славия U-19". Нурдаулет, играющий в основном на позиции центрального форварда, понравился тренерскому штабу чешского клуба, но заявить казахстанского игрока не было возможности - в этот период трансферное окно в Чехии было уже закрыто. В "Славии" Мырзабекову предложили подписать временный контракт с клубом "AБС Браник Прага", которая играет во второй лиге Чехии.

Сейчас Мырзабеков является основным нападающим "AБС Браник Прага", но после открытия зимнего трансферного окна он планирует повторно поехать на просмотр в "Славию".

Мырзабеков занимался футболом в алматинских клубах "Алаш", "Аифа" и "Атлетик". В ФК "Алаш" работал под руководством таких тренеров, как Сергей Клишин и Андрей Ферапонтов. В частном клубе "Атлетик" прогрессировал под руководством Владислава Кузьмина.

Добавим, что "Славия" лидирует в текущем чемпионате Чехии, набрав 35 очков в 14 матчах.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Чехия Футбольные трансферы Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:14
Футбол
"Подводить итоги еще рано". Байсуфинов - о матче Казахстана с Францией "Подводить итоги еще рано". Байсуфинов - о матче Казахстана с Францией
Вчера , 20:38
Футбол
Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году
Вчера , 19:33
Футбол
18-летний казахстанский футболист близок к контракту с лидером европейского чемпионата 18-летний казахстанский футболист близок к контракту с лидером европейского чемпионата
Вчера , 12:46
Футбол
Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией
11 ноября, 13:48
Футбол
Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане" Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане"
11 ноября, 12:38
Футбол
Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола" Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола"
10 ноября, 17:40
Футбол
"За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ "За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ
10 ноября, 12:29
Футбол
"Актобе" определился с кандидатурой главного тренера "Актобе" определился с кандидатурой главного тренера
9 ноября, 16:54
Футбол
Дебют в сборной, характер и яркий старт в "Актобе". Почему Самородов главный талант поколения и чем он привлекает "Спартак" Дебют в сборной, характер и яркий старт в "Актобе". Почему Самородов главный талант поколения и чем он привлекает "Спартак"
9 ноября, 13:16
Футбол
Работал с Бердыевым, играл с Зайнутдиновым и заменит Вагнера. Почему Еременко идеальный кандидат на усиление в "Кайрате" Работал с Бердыевым, играл с Зайнутдиновым и заменит Вагнера. Почему Еременко идеальный кандидат на усиление в "Кайрате"
8 ноября, 18:42
Футбол
Большой профессионал и средний игрок. Почему Рукавина переоценен и что он дал "Астане" Большой профессионал и средний игрок. Почему Рукавина переоценен и что он дал "Астане"
8 ноября, 14:00
Футбол
Балканская "мафия", отсутствие командной игры и провалы в решающих матчах. Почему Тихонов не справился с работой в "Астане" Балканская "мафия", отсутствие командной игры и провалы в решающих матчах. Почему Тихонов не справился с работой в "Астане"
7 ноября, 21:45
Футбол
Сборная Казахстана по футболу понесла еще одну серьезную потерю на матч с Францией Сборная Казахстана по футболу понесла еще одну серьезную потерю на матч с Францией
5 ноября, 19:50
Футбол
Без вратаря "Астаны", ставка на молодых в атаке и безальтернативная полузащита. Анализ состава сборной Казахстана Без вратаря "Астаны", ставка на молодых в атаке и безальтернативная полузащита. Анализ состава сборной Казахстана
5 ноября, 15:20
Футбол
Плохая реализация, дисбаланс и кандидаты на выход. Почему "Кайрат" снова проиграл "Карабаху" Плохая реализация, дисбаланс и кандидаты на выход. Почему "Кайрат" снова проиграл "Карабаху"
5 ноября, 00:47
Футбол
"Если бы проиграли, то я бы не расстроился". Тренер "Карабаха" - о победе над "Кайратом" в Лиге конференций "Если бы проиграли, то я бы не расстроился". Тренер "Карабаха" - о победе над "Кайратом" в Лиге конференций
5 ноября, 00:34
Футбол
"Это была лучшая игра под нашим руководством". Бердыев - о "Карабахе", Гуральски и ошибке Покатилова "Это была лучшая игра под нашим руководством". Бердыев - о "Карабахе", Гуральски и ошибке Покатилова
4 ноября, 21:34
Футбол
Возрастные и неликвидные. Почему "Акжайык" - худший пример при отмене лимита Возрастные и неликвидные. Почему "Акжайык" - худший пример при отмене лимита
4 ноября, 14:41
Футбол
Разочаровал Байсуфинова, заиграл при Игнашевиче и теперь рвется в РПЛ. Как Муртазаев проводит сезон в России Разочаровал Байсуфинова, заиграл при Игнашевиче и теперь рвется в РПЛ. Как Муртазаев проводит сезон в России
3 ноября, 16:47
Футбол
"Таких команд в Казахстане нет ". Бердыев - о "Карабахе", Гуральски и шансах "Кайрата" на плей-офф "Таких команд в Казахстане нет ". Бердыев - о "Карабахе", Гуральски и шансах "Кайрата" на плей-офф
3 ноября, 15:00
Футбол
Академия "Кайрата", сверхвыносливость и технические пробелы. Почему Байсуфинов вызвал в сборную латераля из "Шахтера" Академия "Кайрата", сверхвыносливость и технические пробелы. Почему Байсуфинов вызвал в сборную латераля из "Шахтера"
3 ноября, 12:55
Футбол
Экс-игрок "МЮ", защитник сборной Казахстана и форвард-джокер. С кем расстанется "Тобол" после чемпионского сезона Экс-игрок "МЮ", защитник сборной Казахстана и форвард-джокер. С кем расстанется "Тобол" после чемпионского сезона
2 ноября, 16:40
Футбол
"Матч "Тобол" - ЦСКА стал бы двойным праздником для меня". Бабаян - о чемпионстве КПЛ, Тошиче и еврокубках "Матч "Тобол" - ЦСКА стал бы двойным праздником для меня". Бабаян - о чемпионстве КПЛ, Тошиче и еврокубках
2 ноября, 15:20
Футбол
"Сильных легионеров должно быть намного больше". Бабаян - о падении уровня КПЛ и его причинах "Сильных легионеров должно быть намного больше". Бабаян - о падении уровня КПЛ и его причинах
2 ноября, 12:46
Футбол
Фундамент от Бабаяна, большой состав и правильное развитие. Как "Тобол" завоевал второе чемпионство в КПЛ Фундамент от Бабаяна, большой состав и правильное развитие. Как "Тобол" завоевал второе чемпионство в КПЛ
1 ноября, 21:58
Футбол
Мастер выходов на замену и фанат ММА. Как прошла аренда в "Шахтере" у потенциального кандидата в сборную Казахстана из России Мастер выходов на замену и фанат ММА. Как прошла аренда в "Шахтере" у потенциального кандидата в сборную Казахстана из России
1 ноября, 13:24
Футбол
Без звезд и легионеров? Каким будет состав "Астаны" в новом сезоне после трансферного бана Без звезд и легионеров? Каким будет состав "Астаны" в новом сезоне после трансферного бана
31 октября, 11:10
Футбол
Казахстанский защитник своим голом помог российскому клубу одержать победу Казахстанский защитник своим голом помог российскому клубу одержать победу
30 октября, 08:04
Футбол
Вратарь сборной, защитник-голеадор и лидер "Жетысу". Пять молодых казахстанцев, которые могут пойти на повышение в КПЛ Вратарь сборной, защитник-голеадор и лидер "Жетысу". Пять молодых казахстанцев, которые могут пойти на повышение в КПЛ
29 октября, 17:41
Футбол
Травмы, провальный вызов в сборную и возвращение в КПЛ. Почему форвард сборной Казахстана не может заиграть в России Травмы, провальный вызов в сборную и возвращение в КПЛ. Почему форвард сборной Казахстана не может заиграть в России
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus