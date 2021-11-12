18-летний казахстанский футболист близок к контракту с лидером европейского чемпионата

За 18-летним нападающим Нурдаулетом Мырзабековым следит тренерский штаб молодежной команды "Славия" из Праги. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что в конце лета 2021 года молодой воспитанник алматинского футбола Мырзабеков поехал на языковое обучение в Чехию, где параллельно прошел просмотр в команде "Славия U-19". Нурдаулет, играющий в основном на позиции центрального форварда, понравился тренерскому штабу чешского клуба, но заявить казахстанского игрока не было возможности - в этот период трансферное окно в Чехии было уже закрыто. В "Славии" Мырзабекову предложили подписать временный контракт с клубом "AБС Браник Прага", которая играет во второй лиге Чехии.

Сейчас Мырзабеков является основным нападающим "AБС Браник Прага", но после открытия зимнего трансферного окна он планирует повторно поехать на просмотр в "Славию".

Мырзабеков занимался футболом в алматинских клубах "Алаш", "Аифа" и "Атлетик". В ФК "Алаш" работал под руководством таких тренеров, как Сергей Клишин и Андрей Ферапонтов. В частном клубе "Атлетик" прогрессировал под руководством Владислава Кузьмина.

Добавим, что "Славия" лидирует в текущем чемпионате Чехии, набрав 35 очков в 14 матчах.