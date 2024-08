Вандалы "рассекретили" особняк Месси: а какая еще недвижимость есть у футболиста?

Лионель Месси, признанный как один из самых богатых футболистов в мире, не ограничивается только впечатляющими успехами на поле. Двукратный обладатель Кубка Америки и чемпион мира владеет престижными домами и роскошными отелями, передают Vesti.kz.

Недавно на весь мир "прогремела" новость о том, что особняк Месси на Ибице, приобретенный за 11 миллионов евро в 2022 году, подвергся вандализму со стороны экоактивистов.

Этот дом площадью 568 квадратных метров предназначен для "уединения" футболиста.

Известно, что 37-летний аргентинец подал иск на вандалов и требует компенсацию в размере 50 000 евро.

