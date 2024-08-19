Вандалы "рассекретили" особняк Месси: а какая еще недвижимость есть у футболиста?

Лионель Месси, признанный как один из самых богатых футболистов в мире, не ограничивается только впечатляющими успехами на поле. Двукратный обладатель Кубка Америки и чемпион мира владеет престижными домами и роскошными отелями, передают Vesti.kz.

Недавно на весь мир "прогремела" новость о том, что особняк Месси на Ибице, приобретенный за 11 миллионов евро в 2022 году, подвергся вандализму со стороны экоактивистов.

Этот дом площадью 568 квадратных метров предназначен для "уединения" футболиста.

Известно, что 37-летний аргентинец подал иск на вандалов и требует компенсацию в размере 50 000 евро.

Месси продали за 700 миллионов: известен покупатель

Messi demands €50,000 from activists who vandalized his Ibiza villa in climate protest



The activists, who painted Lionel Messi’s villa red and black held a banner reading "Help the planet - eat the rich" Accusing the Argentinian footballer of illegally constructing the property pic.twitter.com/mVc5dgcxYF — BlueGreen Olympics (@De_le_Vega) August 19, 2024

Также у Месси в пригороде Барселоны есть особняк стоимостью 7 миллионов евро, который он купил в 2009 году. Напомним, аргентинец выступал за "Барселону" с 2004 по 2021 год и стал десятикратным чемпионом Испании.

На территории дома с потрясающим видом на море расположены: открытый бассейн, тренажерный зал, спа, театр, футбольное поле и большой подземный гараж на 15 автомобилей.

В сентябре прошлого года он приобрел виллу за 10,75 миллиона евро в Форт-Лодердейле, Флорида.

Вилла площадью 975 квадратных метров включает 9 ванных комнат, гараж на три машины, бассейн, тренажерный зал, балкон с видом на город и 8 спален.

منزل الاسطورة ليونيل ميسي الجديد في امريكا 🇺🇸🤩



السعر 💸 : 10,750,000$ pic.twitter.com/z7E43k3Ijg — Messi World (@M10GOAT) September 14, 2023

Месси владеет несколькими элитными апартаментами в Майами, где он с лета 2023 года выступает за местный "Интер Майами". Аргентинец занимает весь девятый этаж здании Regalia Tower, площадью в 550 квадратных метров.

Ранее он приобрел квартиру за 5 миллионов долларов в Porsche Design Tower в Майами.

Кроме недвижимости, Месси владеет сетью отелей Hotel MiM. Шесть филиалов расположены в уголках Испании, включая Ибицу, Бакейру, Сиджес, закрытое поселение Сотогранде, а также на острове Мальорка и в одной из общин Андорры Эскальдес-Энгордан.

Сетью отелей занимается не сам футболист, а его старший брат Родриго.