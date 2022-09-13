Телеведущая пообещала приехать голой на матч Лиги чемпионов

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта заявила, что придет без одежды на ответный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Баварией", сообщает корреспондент Vesti.kz

Матч пройдет на "Камп Ноу" 26 октября. Леотта заключила пари, что придет голой, если во встрече в Мюнхене каталонцы разгромят немцев с разницей более чем в три гола.

Правда, спустя некоторое время ведущая удалила из своих соцсетей свое заявление.

Напомним, что первый матч команд состоится 13 сентября в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало в 01:00 по времени Нур-Султана.

В первом туре "Барселона" обыграла "Викторию" (5:1), "Бавария" оказалась сильнее "Интера" (2:0).

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