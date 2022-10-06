Стали известны виновные в смерти 174 человек на стадионе в Индонезии

Полиция Индонезии сообщила, что шестерым людям предъявлены обвинения по делу о страшной давке на стадионе, в результате которой погибли 174 человека. Обвинения предъявлены трем сотрудникам полиции и трем гражданским лицам, сообщает "Чемпионат".

Шеф полиции сообщил, что на скамье подсудимых окажется глава профессиональной лиги Индонезии. По словам представителя полиции, у стадиона был сертификат соответствия требованиям, хотя на деле он не соответствовал необходимым критериям.

После матча чемпионата Индонезии "Арема" - "Персебая" (2:3) фанаты вырвались на газон - между ними и полицией произошла стычка. Разъяренные болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло много людей.

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