Стала известна зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд является вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов английского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний форвард получает 433 тысячи евро в неделю или 22,5 миллиона евро в год.

Больше Холанда в "Сити" получает лишь один футболист - атакующий полузащитник Кевин Де Брюйне. По контракту, заключенному в апреле 2021 года, игрок сборной Бельгии получает 462 тысячи евро в неделю.

Напомним, что в восьми матчах за "Манчестер Сити" норвежский нападающий забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано на пять лет.

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