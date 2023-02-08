Сборная Бельгии по футболу назначила нового тренера после провала на ЧМ-2022

Сборная Бельгии по футболу определилась с новым главным тренером. Им стал немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Королевской бельгийской футбольной ассоциации, контракт с 37-летним Тедеско рассчитан до конца чемпионата Европы-2024. Ранее в СМИ проходила информация, что в случае успешного выступления на Евро, соглашение с ним будет автоматически продлено до ЧМ-2026.

Ранее пост главного тренера сборной Бельгии занимал 49-летний испанец Роберто Мартинес, под руководством которого она не вышла из группы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

"С первой встречи я почувствовал, что все правильно делаю, мы сразу были на одной волне. Я очень мотивирован и не могу дождаться, чтобы начать свою работу. Для меня большая честь быть новым тренером сборной Бельгии!", - сказал Тедеско.

Тедеско ранее тренировал "Лейпциг", московский "Спартак" и "Шальке 04".

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