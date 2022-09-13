Самый дорогой футболист мира покинет ПСЖ? Вскрылись неожиданные подробности

Стали известны подробности нового контракта нападающего Килиана Мбаппе с французским "Пари Сен-Жерменом", сообщает корреспондент Vesti.kz. со ссылкой на L'Equipe.

23-летний француз летом подписал контракт с ПСЖ на два года с возможностью продления еще на один год. При этом парижане не могут продлить соглашение с игроком без его согласия. Таким образом, мадридский "Реал" может снова попробовать подписать Мбаппе раньше чем через три года.

Напомним, летом Мбаппе мог стать игроком "Реала", однако в мае принял решение заключить новый трехлетний контракт с парижанами. В текущем сезоне форвард провел семь матчей, в которых забил девять голов.

По данным Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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