Президент ФИФА прибыл в Казахстан с официальным визитом

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
В ходе предстоящего визита запланирована встреча главы ФИФА с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Также Инфантино примет участие в церемонии открытия финального этапа Национальной школьной девичьей лиги по футболу.
Кроме того, президенты ФИФА и КФФ обсудят ряд вопросов реализации совместных проектов по развитию футбола в стране.
Отметим, это первый визит Инфантино в Казахстан в качестве главы ФИФА.
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