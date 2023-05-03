Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

Президент ФИФА прибыл в Казахстан с официальным визитом

Президент ФИФА прибыл в Казахстан с официальным визитом
©instagram.com/kff_resmi

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В ходе предстоящего визита запланирована встреча главы ФИФА с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Также Инфантино примет участие в церемонии открытия финального этапа Национальной школьной девичьей лиги по футболу.

Кроме того, президенты ФИФА и КФФ обсудят ряд вопросов реализации совместных проектов по развитию футбола в стране.

Отметим, это первый визит Инфантино в Казахстан в качестве главы ФИФА.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ФИФА КФФ Сборная РК по футболу Токаев Касым-Жомарт

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:02
Футбол
©akorda.kz Глава ФИФА подарил Токаеву именную футболку
Сегодня , 11:26
Футбол
©instagram.com/kff_resmi Президент ФИФА прибыл в Казахстан с официальным визитом
Сегодня , 09:39
Футбол
©instagram.com/cristiano Роналду сместил Месси с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Сегодня , 09:21
Футбол
©ФК "Вероскронос Цуно" Куда пропал Корейский Месси из "Кайрата"? Ответ может вас шокировать
Вчера , 21:37
Футбол
© Талант из "Актобе" и открытие "Астаны". Кто из игроков рискует выпасть из сборной Казахстана
Вчера , 18:20
Футбол
©ПФК ЦСКА Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?
30 апреля, 13:20
Футбол
©ФК "Аль-Наср" "Он все изменил". В Саудовской Аравии высказались о переходе Криштиану Роналду
30 апреля, 12:20
Футбол
©ФК "Челси" Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона
30 апреля, 11:20
Футбол
©Instagram.com/fabriziorom/ Новый Месси? 15-летний игрок дебютировал за "Барселону" и установил рекорд
30 апреля, 10:20
Футбол
©ФК "Химки" Прямая трансляция матча РПЛ с участием игрока сборной Казахстана
30 апреля, 08:50
Футбол
©ФК "Астана" Прямая трансляция матчей "Астаны" и "Кайрата" в Кубке Казахстана
29 апреля, 15:33
Футбол
©ФК "Зенит" Шанс для Алипа? Бразильский защитник покинет "Зенит" в мае
29 апреля, 14:50
Футбол
©ФК "Шахтер" Стал известен первый четвертьфиналист Кубка Казахстана
29 апреля, 14:47
Футбол
©twitter.com/FabrizioRomano "Этот сезон запомнят за 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Клопп - о результатах "Ливерпуля" и Лиге Европы
29 апреля, 13:03
Футбол
©https://twitter.com/realmadrid Лука Модрич получил травму и рискует пропустить матч "Реала" с "Манчестер Сити"
29 апреля, 12:01
Футбол
©ПФК ЦСКА "Для меня это свои пацаны". Известный российский комик отметил Зайнутдинова в ЦСКА
29 апреля, 11:02
Футбол
©КФФ Стал известен фаворит на пост главного тренера "Аксу"
29 апреля, 10:31
Футбол
©ФК "Левски" "Выход Казахстана на Евро будет случайностью". Стойлов - об "Астане" в ЛЧ, сборной и уровне КПЛ
29 апреля, 10:12
Футбол
©Olimpbet Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?
29 апреля, 09:42
Футбол
©КФФ Исламхан пошутил над Роналду после его трансфера в "Аль-Наср"
29 апреля, 09:08
Футбол
©ФК "Актобе" Прямая трансляция матчей "Ордабасы" и "Актобе" в Кубке Казахстана
29 апреля, 08:31
Футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду устроил шоу в матче за "Аль-Наср" и забил победный гол
29 апреля, 07:41
Футбол
©AFP Эффект Роналду: руководитель "Аль-Насра" подал в отставку
28 апреля, 20:31
Футбол
©КФФ "Симеоне говорил, что для него нет проблем". Экс-тренер сборной Казахстана - о поле на "Астана Арене"
28 апреля, 12:15
Футбол
©ФК "Манчестер Юнайтед" Голы "Реалу" и английское "подземелье". Где сейчас игроки МЮ, проигравшие "Астане"?
27 апреля, 17:46
Футбол
©ПФК ЦСКА "Его рано отправлять в Италию". Стойлов высказался о перспективах Зайнутдинова
27 апреля, 17:30
Футбол
©ФК "Ахмат" 16 казахстанских футболистов играют в зарубежных лигах. О половине из них ты даже не слышал
26 апреля, 20:46
Футбол
©КФФ Меркель в "Астане, а Валиуллин в "Тоболе"? Куда летом перейдут игроки сборной Казахстана
26 апреля, 20:28
Футбол
©ФК "Моленбек" От Бельгии до топ-чемпионата? Как Вороговский проводит лучший сезон в карьере
25 апреля, 15:55
Футбол
©UEFA "Астана", "Атлетико", "Бенфика" и "Галатасарай". Кто из игроков этих клубов остался в команде с 2015-го?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus