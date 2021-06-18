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Неймар помог Бразилии устроить разгром Перу на Кубке Америки

Подопечные Тите отметились второй победой.

Неймар помог Бразилии устроить разгром Перу на Кубке Америки
Фото: Marca
Новости спорта Футбол
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В Рио-де-Жанейро на стадионе "Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян" состоялся матч второго тура Кубка Америки в группе B между сборными Бразилии и Перу, пишет "Чемпионат".

Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте крайним защитником бразильской сборной Алексом Сандро. В середине второго тайма Бразилия удвоила преимущество после забитого мяча Неймара, а в самой концовке встречи отличились Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

Напомним, что в первом туре Бразилия разобралась с Венесуэлой (3:0). В турнирной таблице группы B подопечные Тите занимают первое место с шестью очками в двух матчах. За ними располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Венесуэла (1).

 

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Метки:
Неймар Бразилия

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