Неймар помог Бразилии устроить разгром Перу на Кубке Америки

В Рио-де-Жанейро на стадионе "Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян" состоялся матч второго тура Кубка Америки в группе B между сборными Бразилии и Перу, пишет "Чемпионат".
Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.
Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте крайним защитником бразильской сборной Алексом Сандро. В середине второго тайма Бразилия удвоила преимущество после забитого мяча Неймара, а в самой концовке встречи отличились Эвертон Рибейро и Ришарлисон.
Напомним, что в первом туре Бразилия разобралась с Венесуэлой (3:0). В турнирной таблице группы B подопечные Тите занимают первое место с шестью очками в двух матчах. За ними располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Венесуэла (1).
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