Легенды в США. Месси может перейти в клуб Бекхэма

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может перейти в "Интер Майами", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.

По данным источника, аргентинец может подписать контракт с клубом, которым владеет Дэвид Бекхэм, в 2023 году.

Ранее сообщалось, что аргентинец приобрел недвижимость в Майами.

Напомним, Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года. Это произошло после того, как "Барселона" не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. В составе французского клуба Лионель провел 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил гол и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету пять голов в пяти играх в Лиге чемпионов.