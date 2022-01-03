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Легенды в США. Месси может перейти в клуб Бекхэма

Легенды в США. Месси может перейти в клуб Бекхэма
©goal.com
Новости спорта Футбол

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может перейти в "Интер Майами", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.

По данным источника, аргентинец может подписать контракт с клубом, которым владеет Дэвид Бекхэм, в 2023 году.

Ранее сообщалось, что аргентинец приобрел недвижимость в Майами.

Напомним, Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года. Это произошло после того, как "Барселона" не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. В составе французского клуба Лионель провел 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил гол и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету пять голов в пяти играх в Лиге чемпионов.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Бекхэм Дэвид

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