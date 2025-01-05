Криштиану Роналду получил заманчивое предложение от родного клуба. Подробности

Криштиану Роналду, один из величайших футболистов современности, может снова стать игроком "Спортинга". Португальский клуб, с которого началась блестящая карьера звезды мирового футбола, проявляет серьезный интерес к 39-летнему нападающему. Об этом сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, "Спортинг" предложил Роналду возможность завершить карьеру там, где все начиналось.

Для фанатов клуба это стало бы настоящим праздником - увидеть своего кумира снова в зеленой футболке после его долгого пути на вершину мирового футбола.

Сам Криштиану, несмотря на возраст (39 лет), остается одним из самых результативных игроков и не спешит завершать карьеру.

В этом сезоне он провел 19 матчей за "Аль-Наср", забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи, доказав, что его амбиции по-прежнему на высоте.

Контракт Роналду с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до лета 2025 года. Однако, как отмечают спортивные инсайдеры, уже сейчас нападающий может начать переговоры с другими командами, если пожелает изменить курс своей карьеры.

На текущий момент Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Криштиану в 12 миллионов евро.

Португалец провел почти два десятилетия в лучших клубах мира, включая "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид и "Ювентус", и везде оставил свой след, завоевывая престижные трофеи.

Однако в составе "Спортинга" он не успел добиться тех успехов, которых хотел бы, поскольку его переход в "Манчестер Юнайтед" произошел на раннем этапе карьеры. Теперь же у него есть шанс завершить свою карьеру там, где началась его футбольная история.

Несмотря на то, что "Аль-Наср" предложил ему крупный контракт и финансово выгодные условия, возможное возвращение в родной клуб сулит нечто большее, чем деньги.

Для Роналду это может стать "идеальным финалом" его выдающейся карьеры - возможность вернуться домой, где его считают национальным героем и где болельщики ждут его с нетерпением.

В "Спортинге" он сможет не только побороться за титулы на европейской арене, но и пополнить свой список достижений, а именно достичь отметки в 1000 голов за карьеру.

Напомним, с 1 января Роналду имеет право подписать предварительное соглашение с любой командой за пределами Саудовской Аравии.

Несмотря на сообщения о том, что звездный форвард доволен жизнью в "Аль-Насре", слухи о возможном переходе не утихают. Поклонники по всему миру с нетерпением ждут, останется ли Криштиану в саудовском чемпионате или выберет новый вызов.