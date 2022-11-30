Колумбийский футболист умер в возрасте 22 лет

22-летний колумбийский футболист Андрес Баланта скончался 29 ноября. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что игрок аргентинской команды "Атлетико Тукуман" потерял сознание во время тренировки, его госпитализировали в местную больницу, но врачи не смогли спасти футболиста.

Баланта перешел в "Атлетико Тукуман" летом 2021 года из колумбийского клуба "Депортиво Кали".

"С сожалением сообщаем вам о смерти Андреса Баланты. Болельщики клуба глубоко опечалены. Мы поддерживаем его семью, товарищей по команде и друзей", - говорится в сообщении клуба.

Баланта выступал за сборную Колумбии на чемпионате мира среди юношей до 20 лет в Индонезии.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса