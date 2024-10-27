Клубы Казахстана провели матчи на обновленных полях от КФФ

Футбольные клубы республики провели официальные игры на обновленных полях по проекту ALAŇ. Матчи на новых газонах сыграли команды "Алтай", "Аксу" и "Улытау". На сегодня, Казахстанской федерацией футбола сданы в эксплуатацию обновленные поля в 10 регионах республики.

Проект КФФ по реновации футбольных полей ALAÑ стартовал в 2023 году. Реализация осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта. Рассчитанный на 3 года проект проходит при поддержке УЕФА, а генеральным партнером является букмекерская компания 1XBET. Основная цель - повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране.

В этом году на газоне итальянского качества, соответствующего всем международным стандартам, состоялся матч 26-го тура 1ХВЕТ QFL Первой лиги, где "Алтай" принимал "Туркестан". Игра прошла 26 сентября на резервном стадионе "Восток" в г. Усть-Каменогорске и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Тренерский штаб клуба "Алтай" дал высокую оценку качеству нового поля.

"Проводя тренировочный процесс на старом поле было неудобно и травматично. Было очень много травм. Поэтому, Казахстанской федерацией футбола было принято решение обновить поле. Мы очень это приветствуем. Новые поля - это развитие нашего края, нашей области. И я считаю, что детям приятно заниматься на лучших полях, именно с лучшим покрытием. Я думаю, это будет только на благо развития детского футбола, ну и футбола в целом в ВКО", - сказал старший тренер U-15 ФК "Алтай" Игорь Троеглазов.

Следом за устькаменогорцами новый газон решили испытать в клубе "Аксу". Свой заключительный матч в сезоне в рамках 22-го тура QFL Второй лиги клуб из Павлодарской области провел в родном городе. 1 октября команда сыграла с "Астана М" и уступила со счетом 1:6. В КФФ уделяют особое внимание обновлению полей в моногородах и селах страны.

"Развитие массового футбола – наша главная задача. У нас есть план обновить поля во всех регионах Казахстана. Если заметили, акцент именно на большеразмерные поля. В этом году нами уже были охвачены моногорода. Такая практика будет продолжена и в следующем году. Безусловно, мы планируем обновить поля также в селах страны", - сказал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Между тем, один из главных матчей на обновленных полях в рамках проекта ALAŇ прошел в День Республики на стадионе "Металлург" в г. Жезказгане. В рамках заключительного тура 1ХВЕТ QFL Первой лиги местный клуб "Улытау" разгромил столичный SD Family со счетом 4:0. Кроме того, жезказганская команда сенсационно стала серебряным призером турнира и завоевала путевку в Премьер-лигу.

Как отмечают в КФФ, в ближайшее время планируется открытие полей в городах Кызылорда, Атбасар и Сарань. Следить за ходом строительства и узнавать все подробности проекта можно на YouTube-канале ALAÑ, где публикуются дневники проекта. Новый выпуск посвящен открытию обновленного стадиона "Достык" в г. Аягозе.

Фото: Казахстанская федерация футбола©️