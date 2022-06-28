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"Казахтелеком" выиграл первый за три года "партийный" турнир по футболу

"Казахтелеком" выиграл первый за три года "партийный" турнир по футболу
©"Казахтелеком"

Футбольная команда крупнейшего телеком-оператора страны в минувший уик-энд выиграла первый со времен коронавирусной "паузы" турнир столичного филиала "Бірлік" партии AMANAT.

Турнир среди первичных партийных организаций филиала "Бірлік" партии AMANAT начал проводиться в столице с 2014 года, еще под эгидой "Нур Отана", предыдущий его розыгрыш состоялся в 2019 году. А потом соревнование взяло паузу длиной на два года в связи с ограничениями, связанными с распространением COVID-19, и в минувшую субботу, 25 июня, на поле специализированной столичной гимназии № 81 состоялся первый за три последних года розыгрыш традиционного турнира среди партийных ячеек AMANAT из госорганов, бюджетных учреждений и компаний квазигосударственного сектора.

Турнир проводился в течение одного дня, по олимпийской системе: 24 команды были разбиты по парам, из которых в следующий раунд выходил победитель конкретного матча. Таким образом, после трех раундов плей-офф оставались три команды, которые в суперфинале встречались между собой – и по результатам этих трех игр выявляли победителя и призеров турнира. Сборная "Казахтелекома" довольно уверенно пробилась в эту финальную пульку, обыграв в предварительных раундах команды молодежного крыла "Жастар" (12:0), "Столичный цирк" (4:2) и министерства финансов "Каржыгер" (5:1).

Ее соперниками по суперфиналу стали команды строительной компании Nur Astana Kurylys и Управления материально-технического обеспечения управделами президента РК. "Казахтелеком" обыграл обе эти команды (5:2 и 5:3, соответственно), став безоговорочным победителем этого турнира. Серебряным призером стала команда из управделами президента страны, которая в последнем матче обыграла команду NAK. Помимо командного Кубка, партийцы "Казахтелекома" получили еще и две индивидуальные награды: лучшим бомбардиром соревнований стал Валерий Бисмагамбетов, а лучшим игроком турнира признали Азамата Жалгасова.

"Для нашей команды этот трофей стал уже вторым за последние 30 дней: в конце мая мы стали победителями футбольного чемпионата среди сотрудников госорганов, бюджетных организаций и предприятий квазигосударственного сектора QAZAQSTAN QYZMET CUP, - отметил играющий тренер команды "Казахтелекома" Манат Ташимов. – Но если в длительном весеннем розыгрыше QYZMET CUP мы имели право хотя бы на одну осечку на групповой стадии, то формат нынешнего блиц-турнира такой возможности не давал. Тем не менее, команда сумела ровно пройти весь турнир и завоевать очередной трофей, который точно не будет для нее последним: мы продолжаем тренироваться, готовиться к другим турнирам и, конечно, искать усиление для нашей сборной внутри компании, среди ее сотрудников. Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство компании и Спортивный комитет АО "Казахтелеком" за поддержку и за развитие массового спорта – наши трофеи являются закономерным результатом этой политики".

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Метки:
Казахтелеком

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