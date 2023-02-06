Жена Дани Алвеса навестила футболиста в тюрьме

Жоана Санс, канарская модель и супруга Дани Алвеса, навестила бразильского защитника в тюрьме. Об этом пишет Marca.

Пара была вместе 50 минут.

"Я не оставлю Алвеса в худший момент его жизни", - сказала Санс.

Ранее ходили слухи, что Санс решила развестись с футболистом. Также она удалила все совместные фото в соцсетях.

Алвес находится в тюрьме с 20 января, потому что судья по его делу определил, что он не имеет права выйти под залог по обвинению его в сексуальных домогательствах.

39-летний защитник подозревается в том, что приставал к молодой женщине в ночном клубе в Барселоне 30 декабря. Она обратилась в полицию с обвинениями в изнасиловании в его адрес.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Еще сообщалось, что мексиканский "Пумас" разорвал контракт с бразильцем, за него он выступал с лета 2022 года.

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