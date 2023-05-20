Гвардиола высказался об инциденте с Де Брюйне во время матча с "Реалом" в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал инцидент с Кевином Де Брюйне во время ответного матча с мадридским "Реалом" (4:0) в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Тогда они устроили словесную перепалку прямо на поле, сообщают Vesti.kz.
На замечание испанского специалиста бельгиец ответил: "Заткнись, заткнись".
"Мне нравится это - когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия. Кевин кричит на меня уже не в первый раз.
Вы не видите, как сильно он кричит на меня на тренировках. Но это то, что нам нужно. После этого он станет лучшим", - приводит слова Гвардиолы Aroged.
Напомним, "Манчестер Сити" по сумме двух игр прошел "Реал" и сыграет с "Интером" в финале ЛЧ. Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле.
Pep Guardiola: “Pass the ball!, Pass the ball!— Troll Football (@TrollFootball) May 18, 2023
Kevin De Bruyne “Shut up! Shut Up!” pic.twitter.com/LxicqfkUYp
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