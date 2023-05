Гвардиола высказался об инциденте с Де Брюйне во время матча с "Реалом" в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал инцидент с Кевином Де Брюйне во время ответного матча с мадридским "Реалом" (4:0) в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Тогда они устроили словесную перепалку прямо на поле, сообщают Vesti.kz.

На замечание испанского специалиста бельгиец ответил: "Заткнись, заткнись".

Напомним, "Манчестер Сити" по сумме двух игр прошел "Реал" и сыграет с "Интером" в финале ЛЧ. Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле.

Pep Guardiola: “Pass the ball!, Pass the ball!



Kevin De Bruyne “Shut up! Shut Up!” pic.twitter.com/LxicqfkUYp