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"Даже Франции и Украине будет непросто". В Боснии и Герцеговине выразили опасения от матчей с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Журналист отметил прогресс казахстанских клубов.

"Даже Франции и Украине будет непросто". В Боснии и Герцеговине выразили опасения от матчей с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол
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Боснийский журналист телеканала BHT 1 Бранко Капичич предостерег фаворитов отборочного цикла чемпионата мира-2022 от недооценки аутсайдеров. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он выразил уверенность в том, что сборная Казахстана способна удивить всех.

"Казахстанский футбол давно уже перестал быть беспомощным. На счету сборной немало хороших матчей. Казахстанские клубы регулярно играют в еврокубках и проходят в групповой этап. В целом команда дисциплинирована и способна настраиваться на отдельных соперников.

Эта группа самая сложная. Никто не хочет себе в соперники Казахстан. Дальний перелет и последующая акклиматизация создают большие сложности. Я думаю, даже Франция и Украина испытают большие проблемы в выездных матчах. Многое будет зависеть от стабильности в игре с Казахстаном. Боснии и Герцеговине необходимо побеждать в обоих матчах с казахстанцами, но это будет сложно", - отметил Капичич.

Напомним, что уже в этом месяце Казахстан дома сыграет с Францией. Также в течение года национальной команде предстоит провести матчи с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной. Подробнее с календарем можно ознакомиться по этой ссылке. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года. А сам мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Метки:
Украина Франция Босния и Герцеговина Сборная РК по футболу Финляндия ЧМ-2022

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