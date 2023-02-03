Чемпион мира не пришел на тренировку команды и принял судьбоносное решение

Известный футболист Месут Озил, выступающий за "Истанбул Башакшехир", завершает карьеру. Об этом сообщает турецкий инсайдер Якуп Чинар.

34-летний Озил был раскритикован болельщиками за последнюю игру против "Кайсериспора" (0:1), а сегодня не пришел на тренировку команды и сообщил одноклубникам о завершении карьеры.

"Контракт с Озилом расторгают. Он решил уйти из футбола", - пишет Чинар.

Озил перешел в "Истанбул Башакшехир" из "Фенербахче" летом прошлого года. За новую команду провел всего четыре матча в чемпионате Турции.

В карьере Месута также были лондонский "Арсенал", мадридский "Реал", бременский "Вердер", гельзенкирхенский "Шальке 04".

Провел 92 матча и забил 23 гола за сборную Германии, за которую играл в период 2009-2018 годов. В ее составе становился чемпионом мира-2014.

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