"Чем казахстанские футболисты хуже немецких?" - акционер "Айнтрахта" о Super Bol

В столице на стадионе "Астана Арена" при поддержке Фонда президентских инициатив Dara прошел матч между финалистами проекта Super Bol и игроками QJ League. За игрой наблюдали не только скауты, но и футбольные функционеры разных стран.

Бизнесмен из Узбекистана Козим Арифов, владеющий акциями немецкого "Айнтрахта", тоже прилетел в Астану. В интервью корреспонденту Tengri Sport он признался, что хотел бы перенять опыт казахстанцев для реализации Super Bol в Германии и Узбекистане.

Удивительный путь "Айнтрахта"



Футбольный функционер отмечает, что уехал работать в Германию в 90-е годы. В 2012 году, когда "Айнтрахт Франкфурт" играл во второй Бундеслиге, Козиму Арифову подвернулась возможность приобрести акции клуба.

"Все думали, что команда обанкротится, но нам улыбнулась удача - мы начали постоянно выигрывать, и в тот же год досрочно вышли в Бундеслигу. В 2018-м году мы стали обладателями Кубка Германии, выиграв "Баварию". Это была сенсация - 3:1 в Берлине. Благодаря этой победе мы вышли в Лигу Европы, дошли до полуфинала. Вы знаете, какой был драматичный момент, когда мы по пенальти проиграли "Челси". На этом мы не остановились и клуб продолжил развиваться", - рассказывает собеседник.

Когда казахстанские болельщики начнут ходить на матчи?

Козим Арифов отмечает, что сегодня Бундеслига может соревноваться по зрелищности с Английской премьер-лигой. По посещаемости и вовсе немцы впереди..

"Почему в Казахстане и Узбекистане футбольные матчи так не захватывают публику? Не могу точно ответить на этот вопрос. Футбол развивается. Я слежу за обоими чемпионатами последние два года, был на матчах. Посмотрите, какую игру сейчас показывает сборная Казахстана. Посмотрите, что показывает "Тобол". Обыграть "Базель" - полуфиналиста Лиги Европы! Я думаю, что скоро наши стадионы будут полными Насчет стадионов - будем развивать. В Узбекистане уже есть несколько стадионов, которые отвечают мировым стандартам - "Пахтакор", "Бунедкор", у "Насафа" стадион классный. Будут расширяться некоторые стадионы. Думаю, казахстанцы тоже будут двигаться в этом направлении. Футбол начинает развиваться, появляются звезды. Чем их больше, тем выше будет посещаемость", - рассуждает он.

Сборная Казахстана вышла на новый уровень

Азия дойдет до уровня Европы, убежден акционер немецкого клуба.

"Яркий пример - Катар. Азиатская страна стала хозяйкой чемпионата мира. Была информация, что Казахстан и Узбекистан могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году. Почему бы нет? Думаю, на уровень выйдем. Казахстан сейчас классную игру показывает. Я слежу, потому что это единственная страна из Центральной Азии, играющая в европейской зоне. Это много что значит. К вам прилетают такие звезды на уровне сборных. Вам такое счастье - встречать и смотреть на их игру. Когда сборная играет, я думаю, у вас стадион полный, - говорит функционер.

Чем наши хуже?

Козим Арифов подробно рассказал о мотивах своей поездки в Казахстан: все дело в особом интересе к реалити-шоу Super Bol.

"В Узбекистане ведь тоже есть одаренные футболисты без материальных возможностей. Если честно, у меня была такая же задумка, но мне сказали, что здесь в Казахстане уже запустили проект Super Bol. Я видел, что был кастинг во многих городах. Я так же хотел сделать в Узбекистане. Мне стал интересен этот проект и возникла мысль, почему бы не сделать этот проект совместным с Узбекистаном или Германией, например. Чем казахстанские или узбекистанские футболисты хуже? Мне кажется, все получится. Проект мне очень понравился. Хочу научиться, внедрить где-то", - заключил он.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

Добавим, что матч завершился победой QJ League со счетом 6:1.

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