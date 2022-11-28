Болельщик выбежал на поле и ударил вратаря угловым флажком по голове

В Турции во время матча первой лиги между "Гезтепе" и "Алтаем"" болельщик выбежал на поле и ударил угловым флажком по вратарю соперника, сообщает "Чемпионат".

Сначала болельщики "Алтая" выстрелили ракетницей по домашней фанатской трибуне "Гезтепе" - нескольким болельщикам понадобилась медицинская помощь, на поле появились две машины скорой. Чуть позже на поле выбежал фанат "Гезтепе", взявший с собой угловой флаг и несколько раз ударивший им по затылку вратарю "Алтая" Озану Озенку.

Матч был приостановлен в середине первого тайма и не был возобновлен.

"Алтай" занимает 11-е место в турнирной таблице первой турецкой лиги, "Гезтепе" - на 13-й строчке.

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