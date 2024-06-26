В Астане презентовали Лигу футбола для детей и юношей с аутизмом и синдромом Дауна

В Доме футбола презентовали уникальный проект "UNI Football League" – Лигу инклюзивного футбола, созданную специально для детей и юношей с аутизмом и синдромом Дауна.

Проект был создан Казахстанской федерации футбола совместно с Корпоративным фондом "Болашақ". Спонсором проекта является Freedom Holding Corp. Посредством благотворительного фонда "Freedom Шапағат".

"UNI Football League" – футбольный проект, разработанный специально для детей и юношей с аутизмом и синдромом Дауна, в возрасте от 11 до 18 лет. Цель проекта – создание доступа к качественной спортивной программе и социализация детей и юношей с особенностями развития через футбол.

Проект "UNI Football League" стартовал в ноябре 2023 года в Доме футбола на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала фонда "Болашақ". 16 детей с аутизмом и синдромом Дауна занимаются в секции в Астане. В целом география проекта охватывает в настоящее время 7 городов Казахстана (Шымкент, Атырау, Караганды, Астана, Кокшетау, Петропавловск и Тараз), где функционируют специализированные секции футбола и на данный момент тренируются 60-65 детей и юношей, в том числе девочки, в ближайшее время запускаются секции в Усть-Каменогорске и Актау. Всего проектом планируется охватить около 160 детей и подростков.

Казахстанской федерацией футбола была отобрана команда квалифицированных тренеров из каждого города категории B, C, D UEFA, прошедшие курсы по инклюзивному образованию, а также имеющие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями.

Главной задачей проекта является социализация детей через создание условий, в которых дети могут взаимодействовать друг с другом, находить новых друзей и развивать навыки общения; физическое развитие и развитие координации; помощь особенным детям в ведении активной и насыщенной общественной жизни, включение их в социальные и спортивные мероприятия.

Казахстанская федерация футбола работает над созданием методического пособия для тренеров, работающих с детьми с аутизмом и синдромом Дауна. Это пособие станет важным инструментом для подготовки квалифицированных специалистов, которые смогут эффективно и безопасно проводить тренировки и футбольные мероприятия.

В сентябре 2024 года планируется проведение республиканского турнира "UNI Football" в Доме футбола КФФ. Этот турнир станет важным шагом на пути к созданию масштабной платформы для развития футбола среди людей с ментальными нарушениями в Казахстане. Регламент соревнований, специально разработанный КФФ, учитывает особенности участников и обеспечивает максимально комфортные условия для игры.

Также КФФ совместно с фондом "Болашақ" планируется проводить ежегодные специализированные курсы для тренеров и обслуживающего персонала "UNI Football League". Эти курсы будут направлены на повышение квалификации и совершенствование профессиональных навыков тренеров проекта, что обеспечит высокий уровень подготовки и сопровождения детей во время занятий футболом.

В пресс-конференции приняли участие президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, председатель Попечительского совета Корпоративного фонда "Болашақ" Динара Гаплан, посол Королевства Испании в Республике Казахстан Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, президент Корпоративного фонда "Freedom Шапағат" Баглана Мусина, руководитель инклюзивной лиги по футболу "UNI FOOTBALL LEAGUE" Чингис Темерханов, а также депутаты Сената Парламента РК и родители детей с ООП.

"Это не просто спортивный проект. Это важный шаг к созданию равных возможностей для всех детей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от своих особенностей, мог испытать радость от игры в футбол, стать частью команды и почувствовать себя равным среди равных.

Для родителей детей с особыми потребностями этот проект является важной поддержкой. Он предоставляет их детям безопасную и комфортную среду для занятий спортом, что способствует не только физическому развитию, но и социальной интеграции. Мы понимаем, насколько важно для этих семей видеть своих детей активными и счастливыми.

Главная задача федерации – подготовить важные проекты в каждом направлении футбола, а также проложить путь к их дальнейшему возрождению и привлечь инвесторов. Одним из поручений Главы государства является участие в социальной ответственности и усиление ее эффективности. Мы должны взять ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка и обеспечить их безопасность. Поэтому приглашаю бизнесменов и инвесторов, а также крупные предприятия принять участие в наших проектах.

Хочу выразить благодарность фонду "Болашақ", за поддержку нашей идеи по созданию данного проекта. Также выражаю благодарность фонду "Freedom Шапағат", за спонсорство, и хочу выразить надежду, что наши бизнесмены последуют примеру Freedom Holding Corp", – отметил президент КФФ Адлет Барменкулов.

"Мы уверены, что UNI Football League станет важным шагом в развитии инклюзивного футбола в нашей стране. Проект откроет новые возможности для особенных детей и положительно повлияет на общественное восприятие людей с особыми потребностями, интегрируя их в активную социальную жизнь. Искренне благодарим Казахстанскую федерацию футбола за идею по созданию данной лиги, а также компанию "Freedom" за инициативу выступить спонсором проекта. Проект реализуется на благотворительные средства ежегодного Зимнего благотворительного бала нашего фонда. Господин посол Королевства Испании в Республике Казахстан Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро лично поддержал благотворительный бал в прошлом году, предоставив 7 ценных спортивных лотов на благотворительный аукцион, в том числе футболки с автографами игроков футбольных клубов "Реал Мадрид" и "Барселона", бейсболку с автографом испанского автогонщика Фернандо Алонсо, футболку экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля и другие. На эти средства мы и запустили данный проект.

В целом в рамках работы Общественного совета по инклюзии при акиме города Астана мы уделяем большое внимание вопросам расширения доступа детей с ООП к спортивным секциям, в том числе к видам спорта высших достижений", – отметила председатель Попечительского совета фонда "Болашақ" Динара Гаплан.

"Проект "UNI Football League" — это не просто Лига инклюзивного футбола. Это платформа для мечтаний, возможностей и бесконечной веры в человеческие возможности", – отметила президент Корпоративного фонда "Freedom Шапағат" Баглана Мусина.

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