Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Евро-2024 Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Турция Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Партнерский материал
Новости спорта Футбол
Комментарии

В Астане презентовали Лигу футбола для детей и юношей с аутизмом и синдромом Дауна

В Астане презентовали Лигу футбола для детей и юношей с аутизмом и синдромом Дауна
©КФФ

В Доме футбола презентовали уникальный проект "UNI Football League" – Лигу инклюзивного футбола, созданную специально для детей и юношей с аутизмом и синдромом Дауна.

Проект был создан Казахстанской федерации футбола совместно с Корпоративным фондом "Болашақ". Спонсором проекта является Freedom Holding Corp. Посредством благотворительного фонда "Freedom Шапағат".

"UNI Football League" – футбольный проект, разработанный специально для детей и юношей с аутизмом и синдромом Дауна, в возрасте от 11 до 18 лет. Цель проекта – создание доступа к качественной спортивной программе и социализация детей и юношей с особенностями развития через футбол.

Проект "UNI Football League" стартовал в ноябре 2023 года в Доме футбола на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала фонда "Болашақ". 16 детей с аутизмом и синдромом Дауна занимаются в секции в Астане. В целом география проекта охватывает в настоящее время 7 городов Казахстана (Шымкент, Атырау, Караганды, Астана, Кокшетау, Петропавловск и Тараз), где функционируют специализированные секции футбола и на данный момент тренируются 60-65 детей и юношей, в том числе девочки, в ближайшее время запускаются секции в Усть-Каменогорске и Актау. Всего проектом планируется охватить около 160 детей и подростков.

Казахстанской федерацией футбола была отобрана команда квалифицированных тренеров из каждого города категории B, C, D UEFA, прошедшие курсы по инклюзивному образованию, а также имеющие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями.

Главной задачей проекта является социализация детей через создание условий, в которых дети могут взаимодействовать друг с другом, находить новых друзей и развивать навыки общения; физическое развитие и развитие координации; помощь особенным детям в ведении активной и насыщенной общественной жизни, включение их в социальные и спортивные мероприятия.

Казахстанская федерация футбола работает над созданием методического пособия для тренеров, работающих с детьми с аутизмом и синдромом Дауна. Это пособие станет важным инструментом для подготовки квалифицированных специалистов, которые смогут эффективно и безопасно проводить тренировки и футбольные мероприятия.

В сентябре 2024 года планируется проведение республиканского турнира "UNI Football" в Доме футбола КФФ. Этот турнир станет важным шагом на пути к созданию масштабной платформы для развития футбола среди людей с ментальными нарушениями в Казахстане. Регламент соревнований, специально разработанный КФФ, учитывает особенности участников и обеспечивает максимально комфортные условия для игры.

Также КФФ совместно с фондом "Болашақ" планируется проводить ежегодные специализированные курсы для тренеров и обслуживающего персонала "UNI Football League". Эти курсы будут направлены на повышение квалификации и совершенствование профессиональных навыков тренеров проекта, что обеспечит высокий уровень подготовки и сопровождения детей во время занятий футболом.

В пресс-конференции приняли участие президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, председатель Попечительского совета Корпоративного фонда "Болашақ" Динара Гаплан, посол Королевства Испании в Республике Казахстан Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, президент Корпоративного фонда "Freedom Шапағат" Баглана Мусина, руководитель инклюзивной лиги по футболу "UNI FOOTBALL LEAGUE" Чингис Темерханов, а также депутаты Сената Парламента РК и родители детей с ООП.

"Это не просто спортивный проект. Это важный шаг к созданию равных возможностей для всех детей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от своих особенностей, мог испытать радость от игры в футбол, стать частью команды и почувствовать себя равным среди равных.

Для родителей детей с особыми потребностями этот проект является важной поддержкой. Он предоставляет их детям безопасную и комфортную среду для занятий спортом, что способствует не только физическому развитию, но и социальной интеграции. Мы понимаем, насколько важно для этих семей видеть своих детей активными и счастливыми.

Главная задача федерации – подготовить важные проекты в каждом направлении футбола, а также проложить путь к их дальнейшему возрождению и привлечь инвесторов. Одним из поручений Главы государства является участие в социальной ответственности и усиление ее эффективности. Мы должны взять ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка и обеспечить их безопасность. Поэтому приглашаю бизнесменов и инвесторов, а также крупные предприятия принять участие в наших проектах.

Хочу выразить благодарность фонду "Болашақ", за поддержку нашей идеи по созданию данного проекта. Также выражаю благодарность фонду "Freedom Шапағат", за спонсорство, и хочу выразить надежду, что наши бизнесмены последуют примеру Freedom Holding Corp", – отметил президент КФФ Адлет Барменкулов.

"Мы уверены, что UNI Football League станет важным шагом в развитии инклюзивного футбола в нашей стране. Проект откроет новые возможности для особенных  детей и положительно повлияет на общественное восприятие людей с особыми потребностями, интегрируя их в активную социальную  жизнь. Искренне благодарим Казахстанскую федерацию футбола за идею по созданию данной лиги, а также компанию "Freedom" за инициативу выступить спонсором проекта. Проект реализуется на благотворительные средства ежегодного Зимнего благотворительного бала нашего фонда. Господин посол Королевства Испании в Республике Казахстан Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро лично поддержал благотворительный бал в прошлом году, предоставив 7 ценных спортивных лотов на благотворительный аукцион, в том числе футболки с автографами игроков футбольных клубов "Реал Мадрид" и "Барселона", бейсболку с автографом испанского автогонщика Фернандо Алонсо, футболку экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля и другие. На эти средства мы и запустили данный проект.

В целом в рамках работы Общественного совета по инклюзии при акиме города Астана мы уделяем большое внимание вопросам расширения доступа детей с ООП к спортивным секциям, в том числе к видам спорта высших достижений", – отметила председатель Попечительского совета фонда "Болашақ" Динара Гаплан.

"Проект "UNI Football League" — это не просто Лига инклюзивного футбола. Это платформа для мечтаний, возможностей и бесконечной веры в человеческие возможности", – отметила президент Корпоративного фонда "Freedom Шапағат" Баглана Мусина.

©КФФ

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
КФФ Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 15:56
Футбол
©КФФ В Астане презентовали Лигу футбола для детей и юношей с аутизмом и синдромом Дауна
Вчера , 17:00
Футбол
©ФК "Кайрат" Вратарь сборной Казахстана решил уйти из "Кайрата". Он хочет в Европу
24 июня, 17:10
Футбол
©evertonfc.com "Астана" нашла усиление под еврокубки. Он играл в АПЛ
24 июня, 15:41
Футбол
©ФК "Ордабасы" Ищут вратаря и набрали ход в КПЛ. Готов ли "Ордабасы" к Лиге чемпионов?
24 июня, 13:09
Футбол
©ФК "Актобе" Раскрыли звезду МЮ и сыграют в ЛЧ. Почему "Штурм" - потрясающий вариант для Самородова
23 июня, 23:55
Футбол
©ФК "Актобе" "Актобе" готовит замену Оразову
23 июня, 22:30
Футбол
©instagram.com/hakancalhanoglu/ Лидер сборной Турции готов к переходу в "Баварию"
23 июня, 22:02
Футбол
©ФК "Елимай" "Елимай" в драматичном стиле потерял очки в игре с аутсайдером чемпионата Казахстана
23 июня, 21:55
Футбол
©ФК "Актобе" "Актобе" едва не потерял лидерство в КПЛ
23 июня, 21:30
Футбол
©ФК "Актобе" В "Актобе" рассказали о трансфере Самородова
23 июня, 21:00
Футбол
©instagram.com/sefutbol/ "Челси" хочет подписать звезду Евро-2024
23 июня, 20:30
Футбол
©ФК "Ахмат" Игроки сборной Казахстана? Адиев рассказал о приглашении новичков в российский клуб
23 июня, 20:00
Футбол
©ФК "Тобол" "Тобол" не сумел отомстить "Атырау" за унизительное поражение в Кубке Казахстана
23 июня, 19:56
Футбол
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" совершил невероятный камбэк в матче с аутсайдером КПЛ
23 июня, 19:34
Футбол
©facebook.com/mancity/ "Манчестер Сити" грозит жесткое наказание в АПЛ
23 июня, 19:14
Футбол
©psv.nl "Манчестер Юнайтед" нашел нового тренера. Он легенда клуба
23 июня, 18:44
Футбол
©ФК "Шахтер" Директор "Шахтера" сделал смелое заявление о будущем команды
23 июня, 17:30
Футбол
©x.com/equipedefrance Дешам раскрыл, как защитная маска мешает Мбаппе
23 июня, 17:00
Футбол
©bjk.com И все-таки трансфер? "Зенит" увеличил предложение по Зайнутдинову
23 июня, 16:30
Футбол
©ФК "Актобе" Потенциальный новичок сборной Казахстана рассказал, приглашал ли его Адиев в российский клуб
23 июня, 16:00
Футбол
©ФК "Кайрат" "Я поехал не на окраину". Новичок "Кайрата" объяснил свой трансфер
23 июня, 13:29
Футбол
©Кадр из видео Работавший в Казахстане тренер напал на сотрудника СМИ
21 июня, 20:37
Футбол
©ФК "Елимай" Пример из футзала и амбиции. "Елимай" станет чемпионом Казахстана?
21 июня, 14:15
Футбол
©ФК "Актобе" Черная полоса "Астаны" и очередное страдание "Тобола"? Превью к 12-му туру КПЛ
20 июня, 12:21
Футбол
©ФК "Зенит" Не только ПСЖ и "Ман Сити". Еще один клуб заинтересовался Алипом
18 июня, 16:15
Футбол
©ФК "Тобол" "Готов работать в Казахстане". Чурчич - о "Тоболе", трансферах и руководстве
18 июня, 14:15
Футбол
©КФФ Усилит "Астану"? "Актобе" рискует потерять еще одного игрока сборной Казахстана
18 июня, 11:54
Футбол
©bjk.com.tr "Он хочет в Европу. Респект!" Почему Зайнутдинова не будет в "Зените"
17 июня, 16:30
Футбол
©Marca.com Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"
17 июня, 10:53
Футбол
©ФК "Тобол" "Новый вызов". Игрока сборной Казахстана из "Тобола" отправляют в Европу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus