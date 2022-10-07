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Новости спорта Футбол
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В Аргентине сорвали футбольный матч. Известно о смерти одного мужчины

В Аргентине сорвали футбольный матч. Известно о смерти одного мужчины
©Twitter/@WalterVerst

Матч 23-го тура аргентинской Примеры "Химнасия и Эсгрима" - "Бока Хуниорс" был остановлен уже на первых минутах. Игра прервалась из-за отчетливого запаха слезоточивого газа, который был применен полицией за пределами стадиона, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что инцидент начался после того, как часть болельщиков попыталась пробиться на стадион. Представители правопорядка начали применять слезоточивый газ и резиновые пули. 

На самой арене болельщики стали массово выбегать на поле в попытках найти выход со стадиона, так как выходные двери были закрыты.

Среди пострадавших оказался сотрудник TyC Sports, получивший ранения резиновыми пулями. Также сообщается о смерти одного мужчины, скончавшегося по дороге в больницу из-за сердечно-легочной недостаточности.

На данный момент неизвестны сроки доигровки сорванного матча.

Напомним, что ранее 174 человека погибли после матча чемпионата Индонезии по футболу.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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Метки:
Аргентина

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