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УЕФА представил логотип Лиги конференций

Финал турнира состоится 25 мая 2022 года в Тиране (Албания).

УЕФА представил логотип Лиги конференций
Фото: УЕФА©
Новости спорта Футбол
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УЕФА опубликовал логотип Лиги конференций - нового еврокубкового турнира. Он стартует со следующего сезона, сообщает "Спорт-Экспресс".



В розыгрыше примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Перед групповым этапом проводятся три отборочных раунда и раунд плей-офф. Раунд плей-офф разбивается на основной путь и путь чемпионов. По нему идут команды, вылетевшие из пути чемпионов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Прямых путевок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов через основной путь Лиги конференций, пять клубов через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" в Тиране (Албания).

 

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Метки:
Футбол УЕФА Лига конференций

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