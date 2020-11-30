Всего один гол после отъезда из Казахстана. Экс-бомбардир КПЛ окончательно "сдулся", но стал чемпионом

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Всего один гол после отъезда из Казахстана. Экс-бомбардир КПЛ окончательно "сдулся", но стал чемпионом

Он является четвертым голеадором в истории "Астаны".

Всего один гол после отъезда из Казахстана. Экс-бомбардир КПЛ окончательно "сдулся", но стал чемпионом
Жуниор Кабананга. Фото: fcshakhter.by©
Новости спорта Футбол
0

Конголезский экс-нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга стал чемпионом Беларуси в составе солигорского "Шахтера". Форвард, становившийся лучшим бомбардиром Кубка африканских наций в 2017 году, покинул казахстанский клуб в середине прошлого сезона. Корреспондент Vesti.kz - о том, как складывается дальнейшая карьера некогда лидера "Астаны". 

Как все начиналось


Кабананга присоединился к "Астане" летом 2015 года, перебравшись из чемпионата Бельгии. Адаптация африканского страйкера несколько затянулась, но, несмотря на это, он приносил пользу шестикратным чемпионам страны. Эффектным ассистом Жуниор отметился и в домашней игре групповой стадии Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:2).

Ассист в матче с "Бенфикой":



В начале 2016 года Кабананга был отдан в аренду в турецкий "Кардемир Карабюкспор". Летом нападающий вернулся в "Астану" и до конца сезона забил пять мячей в КПЛ. Еще два гола он забил в еврокубках, огорчив БАТЭ и "Олимпиакос"

Гол в ворота БАТЭ:



Лучший сезон в исполнении Жуниора пришелся на 2017 год. Тогда конголезцу удалось забить 23 гола (без учета Кубка африканских наций, где он забил еще три за сборную) за сезон во всех турнирах и установить клубный рекорд, который спустя два года побил хорват Марин Томасов (26). В еврокубках тогда от игры Жуниора пострадали "Легия", дважды "Маккаби" (Тель-Авив) и "Вильярреал".

Великолепный гол в ворота "Вильярреала":



В начале 2018 года Кабананга за два миллиона евро был продан в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Забив четыре мяча в шести матчах, Жуниор понял, что местный футбол ему не по вкусу. Запросив трансфер, клуб отдал его в аренду в "Астану". Возвращение не получилось героическим, до конца года Кабананга так ни разу и не забил, зато отдал два ассиста - в матчах группового этапа Лиги Европы с киевским "Динамо" и "Яблонцем".

Ассист в игре с "Динамо":



Сезон-2019 Жуниор начал с долгожданных забитых мячей, оформив дубль в ворота "Кайрата" в матче за Суперкубок страны. Но в премьер-лиге никаких чудес от африканца не было - лишь два гола в 14 играх. 

Гол в ворота "Кайрата", принесший победу в Суперкубке-2019:



Что было дальше

Летом 2019 года срок аренды подошел к концу и Кабананга присоединился к "Катар СК". В Катаре Жуниор открыл и, как оказалось, закрыл счет своим голам в августе 2019 года. Всего за новую команду экс-звезда КПЛ отыграл пять игр. 

Единственный гол после ухода из "Астаны":



В конце сентября 2020 года стало известно о переходе Жуниора в солигорский "Шахтер", который тренирует экс-тренер "Астаны" Роман Григорчук, работавший с Кабанангой в сезонах-2018 и 2019. Проведя за клуб пять игр, Кабананга не отметился голевыми действиями. Тем самым Жуниор не знает забитых мячей уже 14 месяцев, а с момента ухода из "Астаны" полтора года назад он забил всего один гол.

В составе "Астаны" Кабананга провел 128 матчей во всех турнирах, забив 42 гола и отметившись 13 ассистами. Жуниор является четвертым бомбардиром в истории клуба, уступая по этому показателю Патрику Твумаси, Танату Нусербаеву и Томасову. За годы, проведенные в столице Казахстана, Кабананга пять раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок. В этом году Жуниор выиграл первое чемпионство в карьере за пределами Казахстана.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Астана ФК Кубок африканских наций Лига чемпионов Динамо Киев Суперкубок Казахстана Кайрат ФК Лига Европы Григорчук Роман Твумаси Патрик Кайсар ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:45
Футбол

"Очень странное решение рефери". Российский арбитр разобрал эпизод с пенальти в матче за последнюю путевку в еврокубки от РК
Сегодня
18:23
Футбол

"Астана", "Тобол" и "Шахтер" не сыграют в Лиге Европы
Сегодня
17:58
Футбол

Лидерство Тагыбергена, конфликты Младенова, неэффективные новички. "Кайсар" - итоги сезона КПЛ-2020
Сегодня
17:45
Происшествия

Ушел из жизни экс-футболист КПЛ и тренер Александр Шатских
Сегодня
16:28
Футбол

Всего один гол после отъезда из Казахстана. Экс-бомбардир КПЛ окончательно "сдулся", но стал чемпионом
Сегодня
15:31
Футбол

Бывший тренер "Барселоны" подал в суд на клуб
Сегодня
14:50
Футбол

Определился последний участник еврокубков от Казахстана
Сегодня
12:38
Футбол

"Слышу, что мной интересуются". Васильев - о вариантах в КПЛ, провале сборной в Лиге наций и работе с Билеком
Сегодня
12:12
Футбол

"Кабинетные войны". "Ордабасы" простимулирует "Тобол" в последнем туре КПЛ?
Сегодня
11:50
Футбол

Зайнутдинов получил "двойку" за матч с "Рубином"
Сегодня
10:27
Футбол

Экс-игрок европейской сборной близок к уходу из казахстанского клуба
Сегодня
09:00
Футбол

Кому достанется путевка в еврокубки? Прямая трансляция последнего тура КПЛ-2020
Сегодня
08:41
Футбол

"Становимся деспотозависимой командой". Слуцкий отметил игру экс-форварда "Кайрата" и "Астаны" в матче РПЛ
Сегодня
08:22
Футбол

Атакующий дуэт от "Кайрата". Представлена символическая сборная 21-го тура КПЛ
Вчера
23:44
Футбол

Месси надел футболку "Ньюэллс Олд Бойз" и посвятил гол в ворота "Осасуны" Марадоне
Вчера
23:12
Футбол

"Ордабасы" мимо еврокубков? Превью к последнему туру КПЛ-2020
Вчера
22:21
Футбол

Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве футболиста - СМИ
Вчера
22:05
Футбол

"Тихонову удалось выправить ситуацию". Эксперты проанализировали матчи "Астаны" на финише КПЛ
Вчера
21:24
Футбол

Гол экс-игрока "Астаны" и "Кайрата" лишил ЦСКА лидерства в РПЛ. Зайнутдинов сыграл полный матч
Вчера
20:58
Футбол

Пригласивший Жукова в "Вислу" тренер покинул клуб
Вчера
20:23
Футбол

Команда Вороговского одержала волевую победу и возглавила чемпионат Бельгии
Вчера
19:45
Футбол

Сумасшедший удар Томасова и чудо-комбинация "Кайсара". Какой лучший гол 21-го тура КПЛ-2020?
Вчера
18:59
Футбол

Казахстанский футболист помог своему клубу выиграть третий матч подряд в чемпионате Латвии
Вчера
18:35
Футбол

В итальянской Серии А не осталось клубов без зараженных коронавирусом
Вчера
17:57
Футбол

На базе "Ромы" обнаружили снаряды времен Второй мировой войны
Вчера
17:22
Футбол

Казахстанский футболист не сыграл 13-й матч подряд за "Сочи" в РПЛ
Вчера
15:01
Футбол

Футболист с опытом игры в итальянской Серии А покинул казахстанский клуб
Вчера
14:35
Футбол

Младенов покинул "Кайсар", или кто еще из тренеров может быть уволен в КПЛ
Вчера
10:53
Футбол

Нидерландский футболист попрощался с дебютантом Лиги Европы от Казахстана
Вчера
09:29
Футбол

"Это хорошее приобретение". Российский специалист оценил переход Зайнутдинова в ЦСКА
13 ноября
12:43
Футбол

Сборная Казахстана провела тренировку перед последними матчами группы Лиги наций
11 ноября
23:47
Футбол

Видеообзор разгромного поражения "Барыса" от команды Скабелки
24 октября
22:29
Футбол

Хайлайты матча "Барселона" - "Реал" 1:3
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика