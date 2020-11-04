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Турысбек спас жизнь сопернику в матче КПЛ: у того запал язык. В мировом футболе есть и герой-рекордсмен

Инцидент произошел после розыгрыша стандарта.

Турысбек спас жизнь сопернику в матче КПЛ: у того запал язык. В мировом футболе есть и герой-рекордсмен
Фото: Kazfootball.kz
Новости спорта Футбол
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В матче казахстанской премьер-лиги между "Окжетпесом" и "Таразом" произошел необычный случай. Бауыржан Турысбек спас жизнь игроку соперника Дарко Зоричу, благодаря своей реакции и опыту. Корреспондент Vesti.kz решил рассказать о героическом поступке казахстанца и привести в пример другие подобные случаи в мировом футболе.

Черногорец оказался на земле после того, как в борьбе за верховой мяч получил удар по голове от таразского защитника Валерия Каршакевича. В результате у Зорича запал язык, который начал мешать его дыханию. К счастью для него, Турысбек оперативно среагировал. Он подбежал и повернул пострадавшего на бок. После этого игрок "Тараза", не позволив челюсти сжаться, вытянул язык Зорича и тем самым дал проход воздуху.




Как говорит о ситуации сам игрок "Тараза", он действовал незамедлительно, благодаря чему удалось оперативно оказать помощь к приходу медперсонала.

"Все было очень серьезно. Хотя вначале показалось, что это был обычный игровой эпизод. Но, пробегая мимо Зорича, заметил, что у него закатились глаза. И я понял, что он в глубоком нокауте. В таких ситуациях, наверное, ни о чем не думаешь, а действуешь интуитивно. И в этот момент не было понятия "соперник". Дарко начал хрипеть, и я быстро перевернул его на бок, чтобы он не задохнулся слюной, и, пока челюсть не зажалась, нужно было успеть схватить и придержать язык. Была дорога каждая секунда. К счастью, все обошлось - когда прибежали врачи, Дарко уже пришел в себя".

Турысбек также рассказал об участии в похожих случаях:

"Да, пару раз были ситуации, когда люди теряли сознание и у них были судороги. Потому примерно знал, что нужно делать. Очень рад, что все обошлось и Зорич жив-здоров. Но в моем поступке нет ничего особенного - уверен, каждый на поле поступил бы так же, окажись рядом. Мы - соперники в игре, но не в жизни".

Отметим, что позже Зорич пришел в себя и продолжил игру. Сам же матч закончился нулевой ничьей.



Впрочем, такие курьезы случаются довольно часто и в мировой практике.

Известнейшая история такого спасения была во время чемпионата Украины в 2014 году. Тогда игрок киевского "Динамо" Олег Гусев после сильного столкновения с голкипером "Днепра" Бойко получил тяжелую травму. Вратарь, попытавшись выйти на верховой мяч, выставил колено, которое впоследствии задело лицо соперника. После падения Гусева на газон помощь ему оказал игрок "Днепра" Джаба Канкава. Оказалось, что, столкнувшись с вратарем, Гусев получил сотрясение мозга первой степени, сломанную челюсть, выбитый зуб, а, по словам тренера "Динамо" Олега Блохина, у него и вовсе "завалился язык", так что если бы не помощь Канкавы, все могло бы закончиться довольно печально.



Похожий случай произошел и с Фернандо Торресом в матче между "Атлетико" и "Депортиво". По ходу встречи испанец, столкнувшись с соперником, упал на газон без сознания. Оперативную помощь форварду оказали одноклубники до прихода врачей. К счастью для него, после того, как Торреса отвезли в клинику, никаких повреждений головы обнаружено не было.



Но, пожалуй, рекордсменом по числу спасенных жизней оказался Франсис Коне из чешского "Словацко". По ходу матча чемпионата Чехии с клубом "Богемианс-1905", вратарь соперника Мартин Берковец попробовал выбить мяч и налетел головой на локоть Коне. Он упал на газон без сознания и стал задыхаться, но в этот момент Коне стремительно бросился на помощь голкиперу. Он смог вытащить язык из горла пострадавшего и тем самым освободить дыхательные пути соперника.



"Это уже не первый раз, когда я делаю подобное. Кажется, это был уже четвертый. Два раза в Африке, один в Таиланде. Когда я увидел его на земле, я сразу же проверил, не проглотил ли он язык", - говорит Коне.

Таким образом, это уже четвертый, спасенный Коне футболист за карьеру. На самом деле, уникальное достижение. Подобные случаи нередки в мировом и казахстанском футболе остается надеяться, что в нужный момент на поле будет такой игрок, как Турысбек.

 

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Метки:
Футбол Окжетпес ФК Тараз ФК КПЛ-2020

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