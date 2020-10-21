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Завершилась проверка по "подозрительному" матчу второй лиги Казахстана

Две команды обвиняли в участии в договорной игре.

Завершилась проверка по "подозрительному" матчу второй лиги Казахстана
Фото: SD Family ©
Новости спорта Футбол
0
Профессиональная футбольная лига Казахстана по итогам проверки не нашла признаков договорного характера в матче второй лиги между молодежным составом "Кызыл-Жара" и командой SD Family, передает корреспондент Vesti.kz.

Как говорится, в специальном сообщении лиги в рамках проверки был проведен опрос официальных лиц матча, просмотрена и разобрана по эпизодам видеозапись игры, проанализированы коэффициенты, как на итоговый результат матча, так и на количество забитых мячей. Рассмотрены параметры коэффициентов и количества ставок в казахстанском сегменте букмекерского рынка, дополнительно были изучены изменения коэффициентов в режиме Live в мировом сегменте.

"По итогам просмотренной видеозаписи матча специалисты Казахстанской федерации футбола не усмотрели в действиях игроков обеих команд нестандартных действий, выражающих отсутствие спортивной борьбы. Матч был важен с турнирной точки зрения как для одной, так и для другой команды, оба коллектива перед началом встречи претендовали на лидерство в своей группе, что являлось важной спортивной мотивацией для всех участников матча" - говорится в заявлении.

Напомним, что матче между "Кызыл-Жаром СК М" и SD Family во второй лиге завершился с победой петропавловской команды со счетом 9:0. Почему участников игры заподозрили в "договорняке" можно прочитать тут.

 

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Метки:
ПФЛК

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