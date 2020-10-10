Неймар побил рекорд Лионеля Месси

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Нападающий сборной Бразилии Неймар в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии сделал 18 успешных обводок. Это лучший результат для последних трех отборов ЧМ, сообщает "Спорт-Экспресс".
Прежний рекорд принадлежал аргентинцу Лионелю Месси, который в 2011 году сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией.
Добавим, что Бразилия стартовала с крупной победы над Боливией со счетом 5:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, по голу забили Маркиньос и Фелипе Коутинью. Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник сборной Боливии. Неймар сделал два голевых паса.
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