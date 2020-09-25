"Атырау" разгромил "Академию Онтустик" и выиграл третий матч подряд в первой лиге

ФК "Атырау"
со счетом 4:1 обыграл "Академию Онтустик" в рамках чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
При этом подопечные Арама Восканяна
пропустили первыми - на девятой минуте после несложной комбинации Жавланбек Бабаназаров вывел вперед "Академию Онтустик". Но спустя всего четыре минуты "Атырау" красиво отыгрался. После вброса аута Жаслан Каиркенов
ударом через себя сравнял счет. А в конце первого тайма "нефтяники" забили второй гол - отличился Рафаиль Оспанов.
Во втором тайме преимущество "Атырау" закрепил Петр Гжельчак
, который забил свой второй мяч в трех играх сезона. Точку поставил вышедший на замену Алексей Родионов
. До финального свистка счет не изменился.
"Атырау" выиграл третий матч из трех и с девятью очками является одним из лидеров групп "Б". Столько же очков набрал и СДЮСШОР № 8, но в четырех матчах.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Атырау" покинул КПЛ.
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