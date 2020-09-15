"Экибастуз" и "Кыран" стартовали с побед, "Кайрат-Жастар" проиграл на старте Первой лиги

В Первой лиге Казахстана
по футболу состоялись еще три матча. "Экибастуз
" со счетом обыграл "Мактаарал
" (3:2), "Кыран
" разгромил "Байконур
" (3:0), а "Кайрат-Жастар
" потерпел поражение от "Академии Онтустик
", передает корреспондент Vesti.kz
.
В матче между "Кайрат-Жастаром" и "Академией Онтустик" счет открыл в первом тайме Бекзат Имангазеев, алматинская команда оказалась в роли отыгрывающихся. На 72-й минуте Вячеслав Швырев сравнял счет, но буквально тут же Борис Фоменков вывел южан вперед, а спустя десять минут Ринат Сериккул принес победу "Онтустик Академии".
Упорным выдался поединок "Экибастуза" и "Мактаарала". Клуб из Туркестанской области вышел вперед благодаря голу Сабырхана Ибраева но во втором тайме "Экибастуз" собрался и сначала Куаныш Бегалин сравнял счет, а затем северяне забили еще дважды. И даже пропущенный гол в концовке не помешал им взять три очка.
"Кыран" особых проблем с "Байконуром" не испытал. Точные удары Аширбая, Кожамберды и Зулфикарова принесли им уверенную победу.
"Кыран", "Экибастуз" и победившая
ранее "Арысь" захватили лидерство в группе "А". В Группе "Б" по три очка имеют "Онтустик Академия" и "Жетысу-2".
Добавим, что из-за пандемии коронавируса Первая лига чемпионата Казахстана по футболу смогла стартовать только 15 сентября.
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