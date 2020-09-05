Назван лучший игрок матча Лиги наций Литва-Казахстан

Портал WhoScored оценил действия игроков в матче Лиги наций между сборными Литвы и Казахстана и назвал лучшим Бауыржана Исламхана
, сообщает Vesti.kz
.
Исламхан стал автором голевого паса, а сборная Казахстана победила
со счетом 2:0. В итоге портал поставил ему оценку 7,8. Капитан сборной Казахстана провел на поле 70 минут, после чего был заменен на Абата Аймбетова
. За проведенное время Исламхан 44 раза коснулся мяча, сделал шесть ключевых пасов и выиграл два единоборства.
На втором месте - защитник сборной Казахстана Нуралы Алип
, получивший оценку 7,6. Автор первого гола Бахтиер Зайнутдинов
получил оценку 7,4, так же, как и Гафуржан Суюмбаев
с Сергеем Малым
. Забивший второй мяч Исламбек Куат
получил оценку 7,2.
Худшим игроком встречи стал нападающий сборной Литвы Федор Черных
, получивший самую низкую оценку из всех футболистов, вышедших на поле - 5,8.
Добавим, что 7 сентября в рамках Лиги наций сборная Казахстана сыграет против Беларуси в Алматы.
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